Tata HBX mini SUV: टाटा मोटर्स की माइक्रो-एसयूवी Tata HBX भारतीय बाजार में आने वाली बहुप्रतीक्षित कारों में से एक है. कंपनी लंबे समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है. एक बार फिर इस छोटी एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसका फ्रंट लुक सामने आया है. Also Read - Upcoming Sub Compact SUV In India: जल्द आ रहीं ये 3 छोटी SUV, जानें इनकी डीटेल

टाटा की माइक्रो-एसयूवी की लीक तस्वीर से साफ हुआ है कि इसका फ्रंट लुक कंपनी की बड़ी एसयूवी हैरियर की तरह है. हालांकि, हैरियर के मुकाबले इस फ्रंट कॉम्पैक्ट है. Also Read - Tata HBX SUV Launch Detail: टाटा की माइक्रो-SUV कब होगी लॉन्च? जानें यहां

Tata HBX के फ्रंट में ‘ह्यूमनिटी लाइन’ ग्रिल, ग्रिल के सेंटर में टाटा का लोगो, एलईडी डीआरएल के साथ स्प्लिट हैलोजन हेडलैम्प, रेडिएटर ग्रिल और ड्यूल-टोन बंपर हैं. एयर डैम को बंपर के नीचे और आउट साइड रियर व्यू मिरर्स को ए-पिलर पर दिया गया है. वील आर्च पर प्लास्टिक क्लैडिंग है. Also Read - Tata HBX Micro SUV: आ रही टाटा की छोटी SUV, तस्वीरें हुईं लीक

लेटेस्ट लीक तस्वीर में टाटा की यह छोटी एसयूवी स्टील वील्ज के साथ है. हालांकि, इससे पहले टेस्टिंग के दौरान की तस्वीरों में Tata HBX ड्यूल-टोन अलॉय वील्ज के साथ दिखी थी, जो टॉप वेरियंट्स में मिलने की उम्मीद है.

पहले की लीक तस्वीरों से साफ हुआ है कि इस माइक्रो-एसयूवी में ब्लैक बी-पिलर्स, सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स, हाई-माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर वॉशर और वाइपर, एलईडी टेललैम्प और इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर्स के साथ रियर बंपर मिलेंगे.

अल्ट्रॉज वाला प्लेटफॉर्म

Tata HBX कंपनी के ALFA प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिस पर टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉज बनाई गई है. अभी इस छोटी एसयूवी के इंटीरियर की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका लेआउट और कुछ फीचर्स हैरियर या अल्ट्रॉज से लिए जाने की उम्मीद है. इसमें लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग वील जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

मिल सकते हैं दो इंजन ऑप्शन

टाटा की माइक्रो-एसयूवी में दो इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इनमें एक टियागो और टिगोर में मिलने वाला 1.2-लीटर नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है.

हो सकता है यह नाम

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Tata HBX को Tata Timero नाम से लॉन्च किया जा सकता है. मार्केट में इसकी टक्कर Mahindra KUV100, मारुति इग्निस और मारुति एस-प्रेसो जैसी कारों से होगी.