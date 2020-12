Tata Motors: ऑटो कंपनियों ने नए साल में एक जनवरी से कारों के दाम बढ़ाने की घोषणाएं की हैं. इसलिए कार के शौकीनों को झटका लगने वाला है. पहले मारुति ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी. अब आप टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने भी इसकी घोषणा कर दी है. लेकिन साल के अंत में अभी गाड़ियों पर छूट मिल रही है. अगर कुछ दिन रुककर अगले साल का इंतजार करेंगे तो आपको कार खरीदना महंगा पड़ेगा. Also Read - Tata HBX mini SUV: हैरियर जैसे लुक में आएगी टाटा की माइक्रो-SUV, लीक तस्वीर से हुआ खुलासा

नए साल में टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदना काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां एक जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही हैं.

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra And Mahindra) और होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) के बाद अब टाटा मोटर्स ने भी अगले साल एक जनवरी से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है.

कंपनी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि सभी कॉमर्शियल वेहिकल्स (ट्रक, बस आदि) की कीमतों में एक जनवरी से बढ़ोतरी की जाएगी.

टाटा मोटर्स की M and HCV, I and LCV, SCV और Buses सभी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

कंपनी के मुताबिक हर सेगमेंट में उसके वाहन की कीमत बेस्ट होगी और उससे गाड़ी मालिक का मुनाफा बढ़ने की पूरी गुंजाइश होगी.

टाटा मोटर्स का कहना है कि मैटेरियल और अन्य इनपुट कॉस्ट्स में बढ़ोतरी, फोरेक्स के प्रभाव और BS-6 Norms में जाने से गाड़ियों को बनाने की लागत बढ़ गई है. अब तक कंपनी अतिरिक्त लागत को खुद ही वहन कर रही थी लेकिन इसमें लगातार बढ़ोतरी से इसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालना जरूरी हो गया है. टाटा का कहना है कि कीमतों में वास्तविक बदलाव उसके मॉडल, वेरिएंट और फ्यूल टाइप पर निर्भर करेगा.

बता दें, अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra And Mahindra) ने एक जनवरी 2021 से अपनी पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों (Passenger and Commercial Vehicles) के दाम बढाने का ऐलान किया था. महिंद्रा का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने और कमोडिटी कीमतों में तेजी के चलते कंपनी को यह फैसला करना पड़ा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (Mahindra and Mahindra Ltd) ने कहा है कि कौन सी गाड़ी की कीमत कितनी बढ़ेगी इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी.