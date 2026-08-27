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Tata ने बदल ली पहचान, अब इस नए नाम से बेचेगी कारें, जानें डीलरशिप से लेकर सर्विस में क्या-क्या बदलेगा

टाटा ग्रुप की ऑटो कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी ग्राहक पहचान बदलकर Tata.Cars करने का फैसला किया है. अब टाटा के डीलरशिप और शोरूम में नया नाम दिखेगा. हालांकि, कंपनी का कानूनी नाम नहीं बदलेगा. आइए जानते हैं इस रीब्रांडिंग की क्या वजह है?

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 27, 2026, 11:07 PM IST
Tata ने बदल ली पहचान, अब इस नए नाम से बेचेगी कारें, जानें डीलरशिप से लेकर सर्विस में क्या-क्या बदलेगा
TATA ने मुंबई में एक इंवेंट में अपनी रिब्रांडिंग का ऐलान किया. (Video Grab)

टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार की रिब्रांडिंग की है. अब टाटा मोटर्स की कस्टमर-फेसिंग ब्रांड पहचान TATA.CARS हो गई है. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव नई पीढ़ी के भारतीय ग्राहकों की बदलती सोच, आकांक्षाओं और मोबिलिटी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. नई ब्रांड पहचान के साथ कंपनी ने नया ब्रांड प्रॉमिस “Nothing’s Too Far” भी पेश किया है.

हालांकि, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. कंपनी की कानूनी और रजिस्टर्ड यूनिट बनी रहेगी. TATA.CARS मुख्य रूप से ग्राहकों के सामने इस्तेमाल होने वाली नई ब्रांड पहचान होगी. इसका इस्तेमाल धीरे-धीरे डीलरशिप, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सर्विस टचपॉइंट्स और मार्केटिंग कम्युनिकेशन में दिखाई देगा. यानी कंपनी का नाम, कानूनी दस्तावेज और रेगुलेटरी पहचान नहीं बदल रही है.गाड़ियों पर लगा टाटा का मौजूदा लोगो और अलग-अलग मॉडल के नाम भी पहले की तरह जारी रहेंगे.

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क्यों लाई गई TATA.CARS पहचान?

टाटा मोटर्स के मुताबिक, भारतीय ग्राहक अब कार को सिर्फ आने-जाने के साधन के तौर पर नहीं देखते. कार उनके लिए महत्वाकांक्षाओं, आजादी और नए अनुभवों तक पहुंचने का जरिया बन रही है. कंपनी का लक्ष्य इसी सोच को अपनी नई ब्रांड पहचान में शामिल करना है.

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कंपनी के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने कहा कि टाटा मोटर्स ने तीन दशकों से ज्यादा समय में भारत की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदला है. अब कंपनी की कस्टमर-फेसिंग पहचान को भी इसी बदलाव के अनुरूप विकसित किया जा रहा है.

एक छतरी के नीचे आएंगी कारें

TATA.CARS के तहत टाटा के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को एक व्यापक ब्रांड पहचान मिलेगी. इसमें हैचबैक, सेडान, SUV और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं. कंपनी के मौजूदा मॉडल जैसे Punch, Nexon, Curvv, Harrier, Safari, Altroz, Tiago और Tigor अपने नाम से ही बिकते रहेंगे. यानी TATA.CARS किसी एक नई कार का नाम नहीं है, बल्कि यह टाटा के पैसेंजर व्हीकल कारोबार के लिए एक मास्टर ब्रांड की तरह काम करेगा.

Tata.EV का क्या होगा?

TATA.CARS आने के बावजूद टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड Tata.ev खत्म नहीं होगा. Tata.ev इलेक्ट्रिक कारों के लिए अलग पहचान के तौर पर जारी रहेगा, जबकि TATA.CARS पूरे पैसेंजर व्हीकल कारोबार की व्यापक कस्टमर-फेसिंग पहचान होगी.

‘Nothing’s Too Far’ क्यों खास है?

TATA.CARS के साथ कंपनी ने Nothing’s Too Far को अपना नया ब्रांड प्रॉमिस बनाया है. इसका मकसद कार को सिर्फ एक व्हीकल नहीं, बल्कि लोगों की महत्वाकांक्षाओं और अवसरों के बीच की दूरी कम करने वाले साधन के तौर पर पेश करना है. टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल कारोबार अब 70 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा हासिल कर चुका है.कंपनी इस संख्या को अपनी अगली ग्रोथ जर्नी की शुरुआत के तौर पर देख रही है.

डीलरशिप से लेकर सर्विस तक बदलेगा अनुभव

नई पहचान सिर्फ विज्ञापनों और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी. TATA.CARS की ब्रांडिंग को धीरे-धीरे शोरूम, डीलरशिप, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सर्विस सेंटर और ग्राहक के पूरे ओनरशिप एक्सपीरियंस में उतारा जाएगा. कंपनी का लक्ष्य खरीदारी से लेकर सर्विसिंग तक एक ज्यादा आधुनिक और एकसमान अनुभव देना है.

टाटा मोटर्स का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कंपनी अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग करने के बाद पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पर ज्यादा स्पष्ट फोकस कर रही है. नई TATA.CARS पहचान इसी नए दौर में कंपनी की ब्रांड रणनीति का हिस्सा है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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