Tata Motors Year End Sale 2020: साल के आखिरी महीने में आकर्षक डिस्कांउट-ऑफर देकर कार कंपनियां बिक्री के आंकड़े को बेहतर बनाने में जुटी हैं. अगर आप टाटा की कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां दी गई डीटेल देखें. टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कारों पर 65 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है (Discount on Tata Cars in December 2020). आइए आपको बताते हैं कि इस महीने टाटा की किस कार पर कितने रुपये तक की छूट पा सकते हैं.

टाटा टियागो पर 25 हजार तक के फायदे (Discount on Tata Tiago in December)

टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल कार टियागो पर इस महीने 25 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसमें 15 हजार रुपये कंज्यूमर स्कीम और 10 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस के रूप में मिलेंगे. टियागो की कीमत 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है.

टाटा टिगोर पर 30 हजार तक की छूट (Discount on Tata Tigor in December)

टाटा की सब-कॉम्पैक्ट सिडैन कार टिगोर पर दिसंबर में 30 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें 15 हजार रुपये कंज्यूमर स्कीम और 15 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस शामिल है. टिगोर की कीमत 5.39 लाख रुपये से 7.49 लाख रुपये के बीच है.

टाटा नेक्सॉन पर 15 हजार तक के बेनिफिट (Discount on Tata Nexon in December)

टाटा नेक्सॉन पर इस महीने 15 हजार रुपये तक के फायदे पा सकते हैं, जो एक्सचेंज ऑफर के रूप में मिलेगा. यह ऑफर नेक्सॉन के डीजल मॉडल पर है. टाटा नेक्सॉन के डीजल मॉडल के दाम 8.45 लाख से 12.70 लाख रुपये के बीच है.

टाटा हैरियर पर 65 हजार रुपये तक का डिस्काउंट (Discount on Tata Harrier in December)

टाटा हैरियर पर 65 हजार रुपये तक के फायदे पा सकते हैं. यह ऑफर हैरियर के CAMO, Dark Edition, XZ+ और XZA+ वेरियंट्स को छोड़कर है. 65 हजार रुपये में 25 हजार रुपसे कंज्यूमर स्कीम और 40 हजार रुपये एक्सचेंज ऑफर के रूप में मिलेगा.

वहीं, हैरियर के CAMO, Dark Edition, XZ+ और XZA+ वेरियंट्स पर 40 हजार रुपये तक के फायदे पा सकते हैं, जो एक्सचेंज ऑफर के रूप में मिलेगा. हैरियर एसयूवी की कीमत 13.84 लाख रुपये से शुरू होती है.