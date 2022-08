वाहन निर्माता कंपनियों के बीच इस समय अपने वाहनों को नए कलर, वेरिएंट और फीचर्स के साथ लॉन्च करने की होड़ सी मची हुई है. हुंडई, मारुति, महिंद्रा के बाद अब टाटा भी इसी रास्ते पर है. टाटा मोटर्स अपनी तीन SUVs नए स्पेशल वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है. इसको लेकर टाटा ने एक टीजर शेयर किया है.Also Read - कहीं नहीं देखे होंगे ऐसी फॉर्च्यूनर कार, आपको भी आ सकती है लालच, देखें कैसे तैयार हुई Golden Fortuner

टाटा की इन तीनों ही एसयूवी के स्पेशल एडिशन इसी फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च हो सकते हैं. अब जब कंपनी अपने पुराने मॉडल्स को नए अवतार में पेश कर रही हैं तो उनमें काफी बदलाव भी किया जाएगा. इनमें हैरियर (Harrier), सफारी (Safari) और नेक्सन (Nexon) शामिल हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स नए वेरिएंट में केवल कॉस्मेटिक अपग्रेड करेगी और इनमें कुछ नए फीचर्स दे सकती है. इसके अलावा इनमें किसी भी तरह के मैकेनिकल बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे. इसके साथ ही इन तीनों कार के जेट एडिशन की भी चर्चा है.

