टेस्ला कार का 'दिमाग हुआ खराब,' बेकाबू होकर सड़कों पर भागने लगी, वीडियो देख कांप जाएंगे आप

इलेक्ट्रॉनिक और मशीनी पुर्जों में कब क्या खराबी आ जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. टेस्ला (Tesla) की एक कार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टेस्ला की मॉडल Y कार तबाही मचाती हुई दिख रही है. वीडियो में कार एकदम बेकाबू हालत में भागती हुई दिख रही है. कंट्रोल से बाहर तेज स्पीड में चल रही ये कार रास्ते में चल रहे लोगों को टक्कर मारती जा रही है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही है.

टेस्ला ने कहा कि जब कार तेज स्पीड में चल रही थी तब कार की ब्रेक लाइटें चालू नहीं दिख रही थीं. कार के डेटा से पता चलता है कि यात्रा के दौरान ब्रेक पर लगाने से भी ब्रेक ने काम नहीं किया. हालांकि, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

इस घटना का वीडियो रेडिट पर शेयर किया गया था जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इलेक्ट्रिक कार चीन के ग्वांगडोंग की संकरी गलियों में बेकाबू हालत में भाग रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक घटना 5 नवंबर को दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग में हुई थी. इस घटना में एक बाइक सवार और एक हाई स्कूल की छात्रा की मौत हो गई थी. वीडियो में एक बाइक सवार को टक्कर लगने की घटना को साफ देख सकते हैं. कुछ देर बाद ये कार रुक गई.