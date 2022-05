महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अधिकतर फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं और उनके शेयर किए गए वीडियो वायरल हो जाते हैं. बीते दिन भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक जीप कई बार पलटने के बाद फिर से सामान्य तरीके से चलने लग जाती है.Also Read - King Cobra Ka Video: टहनी पर चढ़ने के लिए आपस में भिड़ गए कई किंग कोबरा, अंदर तक हिला देगा नजारा -देखें वीडियो

जैसा कि आनंद महिंद्रा अधिकतर करते हैं कि जब भी वो कुछ शेयर करते हैं उसको अपने स्पेशल कमेंट के साथ शेयर करते हैं. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए भी लिखा कि शब्दकोश में On a Roll की परिभाषा होती है कि अच्छी तरक्की करो और वो तरक्की लगातार बनी रहे. इस कार को देखकर भी ऐसा ही लगता है.

उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि ये वीडियो संभवत: दक्षिण भारत में किसी रैली के दौरान का है. उन्होंने कहा कि मैं कार की मजबूती देखकर अचंभित हूं लेकिन मैं किसी को भी इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा.

“Dictionary Definition of the phrase ‘on a roll:’ To have great success which seems likely to continue.”

This clip’s apparently from a rally in a plantation in the South. Naturally I’m delighted with the ruggedness of the car but I wouldn’t recommend anyone try to replicate this! pic.twitter.com/geeIJhXQAy

— anand mahindra (@anandmahindra) May 13, 2022