चार पहिया वाहन के बारे में कहा जाता है कि जिसने क्लच, ब्रेक और स्पीड पैडल में तालमेल बिठा लिया वो फोर व्हीलर चलाने में मास्टर हो गया. इनमें सभी का अपना महत्व है लेकिन क्लच का इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है ये जानना बहुत जरूरी है. इसका सीधा कनेक्शन कार के इंजन और माइलेज से होता है. क्लच को लोग कई बार बेवजह इस्तेमाल करते हैं और कई बार जहां जरूरत होती है वहां नहीं इस्तेमाल करते हैं. इससे क्लच तो खराब होता ही है और सबसे ज्यादा इसका असर कार के इंजन और परफॉर्मेंस पर पड़ता है. तो चलिए हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने गाड़ी के क्लच और कार दोनों की लाइफ बढ़ा सकते हैं.

बेवजह क्लच को दबाकर न रखें

गियर बदलते समय क्लच को दबाते हैं. लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि गियर बदलने के बाद भी क्लच पर पैर रखे रहते हैं. इससे क्लच पर बेवजह का दबाव पड़ता है और इसका असर इंजन पर पड़ता है. अधिकतर कारों में क्लच के बगल से पैर रखने के लिए जगह भी बनी होती है और वो इसीलिए होती है कि क्लच का इस्तेमाल करने के बाद आप अपना पैर क्लच पर न रखकर उसी दी गई जगह पर रखें.

खड़ी कार में क्लच दबाकर रखना

शहरों में जहां थोड़ी-थोड़ी दूर पर ट्रैफिक सिग्नल बने होते हैं उन जगहों पर जब लोगों को रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार होता है तब तक अधिकतर कार चालक अपनी गाड़ी के क्लच को दबाए रखते हैं. आप अपनी कार को न्यूट्रल गियर पर रखिए, क्लच दबाकर रखने की कोई जरूरत ही नहीं.

ऊंचाई पर क्लच और एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल

पहाड़ी इलाकों या चढ़ाई वाली जगहों पर आपने अधिकतर देखा होगा कि कई गाड़ियां हीट हो जाती हैं और हीट होकर बंद हो जाती हैं. कुछ गाड़ियां तो हीट होकर धुंआ भी छोड़ देती हैं. अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस स्थिति में कार में आग भी लग सकती है. अब ऐसा होता क्यों है. तो आपको बता दें कि ऐसा अक्सर क्लच और एक्सेलरेटर के ज्यादा इस्तेमाल से होता है. जबकि चढ़ाई वाली जगहों पर आपको ज्यादातर ब्रेक और एक्सलरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए.

यदि आप पहाड़ी और चढ़ाई वाली जगहों पर नहीं रहते हैं तो सामान्य तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि यदि कभी इन जगहों पर जाना पड़ा और आप क्लच का ही इस्तेमाल कर चढ़ाई चढेंगे तो आपकी कार की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हीट होकर कार बंद होने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.