Suzuki Alto

Suzuki Alto भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाली बजट कारों में शामिल है. Suzuki Alto अपने छोटे आकार, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए पसंद की जाती है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडो और एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. भारत में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये है. वहीं पाकिस्तान में Suzuki Alto की कीमत भारतीय रुपये के हिसाब से करीब 8 से 10 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. यानी एक ही कार के लिए वहां लगभग दोगुना खर्च करना पड़ता है.