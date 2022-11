नए अवतार में आएगी आरामदायक सफर कराने वाली इनोवा, माइलेज भी मिलेगा जबरदस्त, टीजर में दिखा लुक

भारत में जब भी कार से लंबी दूरी और आरामदायक सफर की बात आती है तो टोयोटा की इनोवा का जिक्र जरूर होता है. हालांकि अब कार बाजार में जिस तरह से कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं उनको देखते हुए इनोवा को एक जेनरेशन पीछे की कार कहा जाता है. एक तरफ जहां अधिकतर कंपनियां धीरे-धीरे डीजल इंजन वाले मॉडल को हटाती जा रही हैं और हाइब्रिड टेक्नॉलॉजी से लैस पेट्रोल इंजन की तरफ बढ़ रही हैं वहीं इनोवा अभी इससे दूर है. उसके पास या तो पूरी तरह से डीजल इंजन वाले मॉडल हैं या फिर पूरी तरह से पेट्रोल इंजन वाला मॉडल है. ऐसे में टोयोटा की तरफ से जल्द ही इनोवा को नए नाम और फीचर्स के साथ लॉन्च किए जाने की तैयारी है.

नई इनोवा को इनोवा हाइक्रॉस (Innova Hycross) नाम से लॉन्च किया जाएगा. इसका पहला टीजर भी सामने आ गया है जिसमें इस कार का फ्रंट लुक देखा जा सकता है.

न्यू जेनरेशन इनोवा 25 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. इस टीजर तस्वीर में इनोवा हाइक्रॉस का फ्रंट सिल्हूट देखा जा सकता है. टीजर में कहा गया है, “लीजेंड ने खुद को एक नए HY में ऊपर उठाया है, मस्कुलर SUV स्टांस और ग्लैमरस लेकिन टफ स्टाइल के साथ.”