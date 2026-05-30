543 किमी की दमदार रेंज के साथ, भारत में लॉन्च हुई Toyata की पहली इलेक्ट्रिक कार; जानिए कीमत और फीचर्स

Toyota Urban Cruiser Ebella: ऑटो निर्माता कंपनी Toyota ने भारतीय बाजार में में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार कार अर्बन क्रूजर ईबेला को लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं इसके कीमत और फीचर्स के बारे में...

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Toyota Urban Cruiser Ebella ev (Image AI)

Toyota ने भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर ईबेला लॉन्च कर दी है. ये कार सिंगल चार्ज में 543Km का रेंज देती है. टोयोटा के इस कार का सीधा टक्कर टाटा-महिंद्रा और एमजी से लेकर मारुति सुजुकी, हुंडई और विनफास्ट जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक एसयूवी से होने वाली है. ये कार अपने बेहतरीन लुक और फीचर्स से भारतीय मार्केट में दूसरे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगी. कंपनी ने इसके E3 वेरिएंट को 23.60 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया है. आइए जानते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से…

लुक-डिजाइन और इसके कलर ऑप्शंस

टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर ईबेला को अर्बन टेक डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया है. इसके अलावा इसमें सिग्नेचर हैमरहेड फ्रंट फेसिया और एयरोडायनैमिक सिल्हूट के साथ ही प्रीमियम एलईडी लाइटिंग और 18-इंच के अलॉय व्हील्स इसे बोल्ड और मॉडर्न एसयूवी लुक मिलता है. टोयोटा की इस कार में 5 आकर्षक सिंगल टोन और 4 डुअल टोन कलर का विकल्प मिलता है.

इंटीरियर और फीचर्स

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रीमियम इंटीरियर और मॉडर्न टेक फीचर्स का भरमार है. इस इलेक्ट्रिक कार के केबिन में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंसट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 कलर एंबिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ और भी बहुत कुछ ऑप्शन मिलते हैं.

बैटरी-पावर और रेंज

टोयोटा की एसयूवी अर्बन क्रूजर ईबेला में 49 kWh और 61 kWh की दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आते हैं, जिनकी सिंगल चार्ज रेंज 44ज किलोमीटर से लेकर 543 किलोमीटर तक है. टोयोटा अर्बन 49 kWh बैटरी पैक (FWD) बेस वेरिएंट की फ्रंट-व्हील ड्राइव मोटर 144 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम शक्ति और 193 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. 61 kWh बैटरी पैक (FWD) पैक वेरिएंट 174 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम शक्ति और समान रूप से 193 Nm का पीक टॉर्क देता है. इस इलेक्ट्रिक SUV के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 अडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के साथ और भी कई एडवांस फीचर मिलते हैं.

45 मिनट की एक्सप्रेस मेंटेनेंस

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला में AC और DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है. कंपनी ने देशभर में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन सर्विस सेंटर तैयार किए हैं, जहां 45 मिनट में एक्सप्रेस सर्विस दी जाएगी. ग्राहकों को 8 साल की बैटरी वारंटी, 3 साल बाद 60% तक बायबैक और बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) का विकल्प भी मिलेगा.