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Traffic Rules For Using Earbuds And Headphones While Driving Car And Bike Safely India

क्या कार-बाइक चलाते समय कर सकते हैं ईयरबड्स या हेडफोन इस्तेमाल? जानिए क्या कहते हैं ट्रैफिक के रूल्स

Traffic Rules: ड्राइविंग के दौरान ईयरबड्स और हेडफोन इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित है, इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं इसको लेकर ट्रैफिक रुल्स क्या कहते हैं?

Traffic rules India

Traffic Rules: आजकल सड़क पर चलते समय लोगों को ईयरबड्स या हेडफोन लगाए देखना आम बात हो गया है. कई लोग बाइक चलाते समय गाने सुनते हैं, तो कुछ लोग कॉल पर बात करते रहते हैं. खासकर युवाओं में वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या कार या बाइक चलाते समय ईयरबड्स लगाना सही और सुरक्षित है? कई बार लोग बिना नियम जाने ऐसा करते हैं, जिससे सड़क पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है. ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे मामलों पर नजर रखती है क्योंकि यह सिर्फ नियम का मामला नहीं बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है.

ट्रैफिक रूल्स क्या कहते हैं?

भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार ड्राइविंग करते समय ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका ध्यान सड़क से हटे. मोटर व्हीकल एक्ट में सीधे तौर पर हर तरह के ईयरबड्स पर पूरी तरह बैन नहीं बताया गया है, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ड्राइवर का ध्यान भटक रहा है तो चालान किया जा सकता है. बाइक चलाते समय दोनों कान बंद करके म्यूजिक सुनना ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे हॉर्न, सायरन या दूसरी गाड़ियों की आवाज सुनाई नहीं देती. यही वजह है कि कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस इसे अनसेफ ड्राइविंग मानती है.

कार ड्राइवरों के लिए क्या है नियम?

कार चलाने वाले लोग अक्सर ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडसेट का इस्तेमाल कॉलिंग के लिए करते हैं. हालांकि कार में म्यूजिक सिस्टम और हैंड्स-फ्री फीचर पहले से दिए जाते हैं, इसलिए अलग से ईयरबड्स लगाना जरूरी नहीं होता. अगर ड्राइविंग के दौरान आपका ध्यान फोन या म्यूजिक में ज्यादा रहता है और सड़क पर कंट्रोल कम हो जाता है, तो यह नियम तोड़ने की कैटेगरी में आ सकता है. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि लंबे सफर के दौरान लगातार ईयरबड्स लगाने से ड्राइवर आसपास की जरूरी आवाजें मिस कर सकता है, जिससे अचानक ब्रेक या दुर्घटना की स्थिति बन सकती है.

बाइक चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बाइक और स्कूटर चलाते समय ईयरबड्स का इस्तेमाल ज्यादा रिस्की माना जाता है. ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

दोनों कानों में ईयरबड्स लगाकर गाने सुनना हादसे का बड़ा कारण बन सकता है.

सड़क पर एंबुलेंस, हॉर्न और पुलिस सायरन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है.

तेज म्यूजिक सुनने से ध्यान भटकता है और रिएक्शन टाइम कम हो सकता है.

ट्रैफिक पुलिस unsafe driving मानकर चालान भी काट सकती है.

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए क्या करें?

अगर आप सफर के दौरान कॉल या नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आसान तरीके अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

कार में हमेशा हैंड्स-फ्री या इनबिल्ट ब्लूटूथ सिस्टम का इस्तेमाल करें.

बाइक चलाते समय फोन कॉल से बचें और जरूरी होने पर गाड़ी रोककर बात करें.

सड़क पर पूरा ध्यान रखें और म्यूजिक की आवाज बहुत तेज न रखें.

ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा को स्टाइल और एंटरटेनमेंट से ज्यादा महत्व दें.

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