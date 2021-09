TVS Fiero 125cc: मशहूर बाइक निर्माता कंपनी टीवीएस अपनी नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है. कंपनी को 100सीसी सेगमेंट की बाइक में ग्राहकों द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी के कारण कंपनी अब 125 सीसी सेगमेंट में प्रवेश करने वाली है. कंपनी के पास वर्तमान में 100cc और 110cc सेगमेंट की बाइक्स मौजूद हैं. हालांकि कंपनी अब TVS 125cc बाइक लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है.Also Read - TVS Sports Specification And Price: मात्र 1,555 रुपये की EMI खरीदें शानदार बाइक, 110 किमी प्रतिलीटर का है माइलेज

बता दें कि तेजी से भारतीय बाजार में 125 सीसी के बढ़ते मार्केट के मद्देनजर कंपनी अब इस सेंगमेंट में एंट्री करने वाली है. बता दें कि कंपनी अपनी पुराई बाइक फिएरो के साथ 125cc सेंगमेंट के साथ उतार सकती है. बता दें कि फिएरो के नए मॉडल व नए इंजन के साथ कंपनी इस बाइक को और भी आकर्षक बनाने वाली है. जानकारी के मुताबिक TVS Fiero 125cc को कंपनी 16 सितंबर को लॉन्च कर सकती है.

भारतीय बाजार में इस बाइक की टक्कर होंडा एसपी 125, हीरो ग्लैमर एक्सटेक और बजाज पल्सर 125 सीसी जैसी बाइक्स के साथ है. बता दें कि भारतीय बाजार में इन बाइक्स को टक्कर दे पाना व फिएरो को अपना स्थान बना पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले से ही इन बाइक्स पर लोगों का भरोसा बना हुआ है.

इंजन और कीमत

टीवीएस फिएरो 125cc के इंजन की अगर बात करें तो यह 11 बीएचपी की पावर और 10.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. हालांकि बाइक की खासियतों व इंजन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं कीमत की अगर बात करें तो इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 70 हजार रुपये के लगभग हो सकती है.