TVS Ntorq 150 रिव्यू: परफॉर्मेंस, फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी

TVS Ntorq 150 एक स्पोर्टी स्कूटर है, जिसमें 149.7cc इंजन, तेज़ एक्सीलरेशन, 100+ किमी/घंटा टॉप स्पीड और TFT SmartXonnect डिस्प्ले मिलता है।

Published date india.com Published: February 6, 2026 12:52 PM IST
TVS Ntorq 150 एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस स्कूटर है, जो 149.7cc इंजन के साथ तेज़ एक्सीलरेशन और 100 किमी/घंटा से ज़्यादा की टॉप स्पीड देता है। इसमें TFT SmartXonnect डिस्प्ले, नेविगेशन, कॉल अलर्ट, म्यूज़िक कंट्रोल और राइड स्टैट्स जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

