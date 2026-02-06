By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
TVS Ntorq 150 रिव्यू: परफॉर्मेंस, फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी
TVS Ntorq 150 एक स्पोर्टी स्कूटर है, जिसमें 149.7cc इंजन, तेज़ एक्सीलरेशन, 100+ किमी/घंटा टॉप स्पीड और TFT SmartXonnect डिस्प्ले मिलता है।
TVS Ntorq 150 एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस स्कूटर है, जो 149.7cc इंजन के साथ तेज़ एक्सीलरेशन और 100 किमी/घंटा से ज़्यादा की टॉप स्पीड देता है। इसमें TFT SmartXonnect डिस्प्ले, नेविगेशन, कॉल अलर्ट, म्यूज़िक कंट्रोल और राइड स्टैट्स जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।