TVS Sports TVS Sports And Price: भारतीय बाजार में कम्यूटर सेग्मेंट की बाईक की मांग सबसे अधिक रहीत है. कम कीमत में इस सेग्मेंट की बाइक बेहतरीन माइलेज देती है. ऐसे में अगर आप भी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके ही लिए है. क्योंकि TVS Motors अपनी बाइक TVS Sports की खरीद प र अब फाइनेंस के विकल्प भी दे रही है.

TVS Sports Specification

TVS Sports के खासियतों कीं अगर बात करें तो इस बाइक में 109.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है. जो 8. 29ps पर 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बता दें कि इस बाइक की टॉप स्पीड 90 किमी प्रतिघंटा है, इसमें 4 गियरबॉक्स दिए गए हैं. बता दें कि यह बाइक 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है. बता दें कि बाइक के फ्रंट में 130mm और पीछे 110mm ड्रम ब्रेक दिया गया है. यह बाइक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है. इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स डिजिटल कंसोल की सुविधा दी गई है.

TVS Sports Price

इस बाइक की कीमत की बात करें तो 56,130 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं. वहीं सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 62,980 रुपये हैं. कंपनी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में इस बाइक ने 110 किमी तक का सफर किया है. वहीं अगर कंपनी द्वारा दिए जा रहे ऑफर की बात करें तो इसे आप लोअर डाउन पेमेंट व आसान किश्तों में खरीद सकते हैं. इसके लिए कंपनी द्वार एक कैंपने भी शुरू किया गया है जिसके तहत आप बाइक को मात्र 1,555 रुपये की आसान किश्तों में खरीद सकते हैं. इसके लिए टीवीएस द्वारा अपने सोशल मीडिया साइट पर एक नंबर (7000822287) साझा किया गया है जिसपर फोन कर आप अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं.