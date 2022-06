कुछ दिन पहले भारत में एक घटना सामने आई थी जब एक शख्स अपनी नई कार लेकर शोरूम से बाहर आ रहा था तो पूरी तरह से शोरूम से बाहर निकल भी नहीं पाए थे और शोरूम के भीतर ही एक दीवार में कार को ठोक दिया था. अब इससे भी खतरनाक मामला चीन में सामने आया है. यहां तो कार तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई. दुख की बात ये कि घटना के वक्त कार के भीतर दो लोग भी सवार थे.Also Read - Scooty Chor Ka Video: लड़के से कहा- एक चक्कर लगा लो, पर वो स्कूटी ही लेकर भाग गया । मालिक बेहोश...देखें वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी नियो (NIO) के साथ यह हादसा हुआ है. हादसा कंपनी के शंघाई स्थित हेडक्वार्टर में घटित हुई.

कंपनी के अनुसार हादसे में मरने वाले एक व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी हैं जबकि दूसरे उसकी पार्टनर कंपनी का कर्मचारी हैं. कंपनी ने कहा है कि ये हादसा बुधवार शाम स्थानीय समयानुसार करीब 17.20 को हुआ. जिस वक्त कार तीसरी मंजिल से नीचे गिरी उस वक्त उसमें ड्राइवर समेत दो लोग सवार थे.

Unfortunate incident of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer #NIO being killed when the car they were in somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height.

Archibong Esq pic.twitter.com/TaCLZGMBqL

— AMArchibong (@amarchibong) June 24, 2022