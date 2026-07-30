तंग गलियों में दौड़ेगी बाइक एंबुलेंस! मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होगी आसानी; सरकार की नई योजना

Two Wheeler Ambulance: इमरजेंसी मेडिकल सेवा बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटरसाइकल एंबुलेंस के बारे में बताया गया है.

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Two Wheeler Ambulance (Image: AI)

Two Wheeler Ambulance: देश में इमरजेंसी मेडिकल सेवा को बेहतर बनाने के लिए सरकार टू-व्हीलर एंबुलेंस को लेकर नई तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसका मकसद मोटरसाइकल एंबुलेंस को ज्यादा सुरक्षित और असरदार बनाना है. इन एंबुलेंस की मदद से संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और ऐसे इलाकों में भी मरीजों तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा, जहां बड़ी एंबुलेंस आसानी से नहीं पहुंच पाती. फिलहाल सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से सुझाव भी मांगे हैं.

नए नियमों में फिटनेस और सुरक्षा पर रहेगा खास जोर

सरकार ने मोटरसाइकल एंबुलेंस के लिए फिटनेस और सुरक्षा से जुड़े कई नए नियम तय किए हैं. नए प्रस्ताव के मुताबिक, टू-व्हीलर एंबुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट हर दो साल में रिन्यू कराना जरूरी होगा. वहीं, 1 अक्टूबर 2026 से इन एंबुलेंस पर लगने वाली इमरजेंसी लाइट और बीकन नए AIS:209 (Part-1):2026 सुरक्षा मानकों के अनुसार होंगे. इसके अलावा 1 अक्टूबर 2027 या उसके बाद बनने वाली L2 कैटेगरी की सभी मोटरसाइकल एंबुलेंस को नए तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा. इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ उन इलाकों के लिए किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार तय करेगी.

फिटनेस टेस्ट में इन 8 चीजों की होगी जांच

नई व्यवस्था के तहत टू-व्हीलर एंबुलेंस की फिटनेस जांच पहले से ज्यादा सख्त होगी. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि मरीज के लिए बनाई गई साइड यूनिट मजबूत तरीके से लगी है या नहीं. टायर और रिम अच्छी स्थिति में होने चाहिए और उनमें किसी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए. इमरजेंसी फ्लैशर और बीकन सही तरीके से काम करने चाहिए. मरीज का स्ट्रेचर मजबूत और सुरक्षित तरीके से फिट होना चाहिए. स्ट्रेचर का लॉकिंग सिस्टम भी सही होना जरूरी होगा, ताकि सफर के दौरान वह हिले नहीं. इसके साथ मरीज की सेफ्टी बेल्ट, मरीज को चढ़ाने और उतारने की व्यवस्था तथा एंबुलेंस में मौजूद अग्निशामक यंत्र की भी जांच की जाएगी.

तंग गलियों के मरीजों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

मोटरसाइकल एंबुलेंस का सबसे बड़ा फायदा उन जगहों पर मिलेगा, जहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है या सड़कें बहुत संकरी होती हैं. ऐसे इलाकों में बड़ी एंबुलेंस के पहुंचने में काफी समय लग जाता है. मोटरसाइकल एंबुलेंस तेजी से मरीज तक पहुंचकर शुरुआती मेडिकल मदद दे सकेगी और जरूरत पड़ने पर मरीज को नजदीकी अस्पताल तक भी पहुंचाया जा सकेगा. इससे इमरजेंसी के समय इलाज शुरू होने में होने वाली देरी कम हो सकती है. खासकर पुराने शहरों, ग्रामीण इलाकों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

अभी ड्राफ्ट जारी, 30 दिनों तक दे सकते हैं सुझाव

फिलहाल यह नियम लागू नहीं हुआ है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार ने इस पर आम लोगों और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इच्छुक लोग अपने सुझाव ईमेल या डाक के जरिए मंत्रालय तक भेज सकते हैं. सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार अंतिम नियम जारी करेगी. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देश में इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जाएगा.