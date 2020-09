Upcoming Bikes In India: इंडियन मार्केट में जल्‍द दो शानदार मोटरसाइकल एंट्री करने वाली हैं. इनमें एक बाइक Honda की और दूसरी Royal Enfield की है. होंडा अपनी बाइक 30 सितंबर को लॉन्‍च करेगा, जबकि रॉयल एनफील्‍ड की नई बाइक (Royal Enfield Meteor 350) अक्‍टूबर में लॉन्‍च किए जाने की उम्‍मीद है. Also Read - Honda new motorcycle india launch: Royal Enfield की टक्‍कर में Honda ला रहा नई बाइक

Honda ने अपनी आने वाली नई बाइक के नाम और डीटेल का खुलासा अभी नहीं किया है. हालांकि, इस बात की पुष्टि की है कि यह नई मोटरसाइकल खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन की गई है. यह 300cc से 500cc के बीच की बाइक होगी, जो रॉयल एनफील्‍ड और जावा जैसी बाइक्‍स की टक्‍कर में बाजार में उतारी जाएगी.

इसे Honda Big Wing डीलर नेटवर्क से बेचा जाएगा. Honda Big Wing पर कंपनी की प्रीमियम बाइक बेची जाती हैं. नई बाइक इस डीलर नेटवर्क से बेची जाने वाली सबसे कम कीमत की मोटरसाइकल होगी. इसकी कीमत 2 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्‍मीद है.

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्‍ध Honda Rebel क्रूजर को भारतीय बाजार के हिसाब से जरूरी बदलाव करके यहां लॉन्‍च किया जा सकता है. पिछले साल EICMA मोटर शो में कंपनी ने अपडेटेड Honda Rebel 300 और Rebel 500 पेश की थी. Rebel 300 में 286cc का इंजन, जबकि Rebel 500 में 471cc का इंजन मिलता है.

Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield की नई बाइक Meteor 350 नाम से बाजार में उतारी जाएगी. इसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है. यह रॉयल एनफील्‍ड के नए प्‍लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली बाइक होगी. Royal Enfield Meteor 350 कंपनी की Thunderbird 350X को रिप्‍लेस करेगी.

रॉयल एनफील्‍ड मीटियर 350 में 350cc का नया इंजन मिलेगा, जो 19.8bhp की पावर और 28Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इस नई बाइक को तीन वेरियंट में बाजार में उतारा जाएगा, जिनमें Fireball, Stellar और Supernova शामिल हैं. सभी वेरियंट अलग डिजाइन एलिमेंट्स, अलग फीचर्स और अलग कलर ऑप्‍शन में उपलब्‍ध होंगे. इसकी कीमत 1.65 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्‍मीद है.