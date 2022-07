महिंद्रा के मुखिया आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो मजाकिया, जुगाडू और इमोशनल कर देने वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके ट्वीट और वीडियो को लोग खूब पसंद करते हैं. कई बार वो अपनी कंपनी महिंद्रा की कारों के वीडियो भी शेयर करते रहते हैं. अब एक ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने एसयूवी कार थार (Thar) का वीडियो शेयर किया है.Also Read - पेट्रोल पंप पर ईंधन भराती दिखी अनोखी गाड़ी, दिखती है चलती-फिरती डिनर टेबल, खुद को नहीं रोक पाए आनंद महिंद्रा, बोले यही है E-Mobility

वीडियो में दिख रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है पानी की धारा तेज है. इतनी खतरनाक स्थिति में कुछ लोग महिंद्रा की थार में बैठकर उसे पार कर रहे हैं. नदी पार करते हुए आधी थार डूब जाती है लेकिन रुकती नहीं है और थार नदी पार कर जाती हैं. Also Read - Mahindra की नई Scorpio-N में क्या है 'N' का मतलब, सामने आए एक से बढ़कर एक जीनियस जवाब, आनंद महिंद्रा ने किया था ये सवाल

वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा इसे खतरनाक बताया और थार मालिकों से कहा कि इस तरह का काम न करें. उन्होंने वीडियो के साथ यह भी लिखा कि ये वीडियो आज सुबह इनबॉक्स में मिला. हालांकि मैं थार के ऊपर लोगों के भरोसे की सराहना करता हूं लेकिन यह करतब बहुत खतरनाक दिख रहा है. मैं थार मालिकों से अपील करता हूं कि वे इस तरह की हरकतों से बचें. Also Read - इंतजार खत्म, आज लॉन्च होगी नई स्कॉर्पियो-N, आनंद महिंद्रा की खुशी का ठिकाना नहीं

वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह गोवा का है जहां महिंद्रा की ऑफ रोड कार थार में बैठे लोग कोलेम में दूधसागर नदी को पार कर रहे हैं.

Found this post in my inbox this morning. While I appreciate their faith in the Thar, this looks like an incredibly dangerous manoeuvre. I appeal to Thar owners to exercise restraint. pic.twitter.com/UpKq5jAG8x

— anand mahindra (@anandmahindra) July 22, 2022