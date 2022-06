Second Hand Car: कोरोना संक्रमण की वजह से अब एक बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. (Used Car) लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बजट न होने की वजह से कार नहीं खरीद पा रहे. (Cheapest Car) इन लोगों के लिए यह खबर बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. यहां हम आपको मात्र 30 हजार रुपये में सेकेंड हैंड कार खरीदने के बारे में जानकारी दे रहे हैं. बता दें कि आप कम कीमत में भी अच्छी कंडीशन में सेकेंड हैंड कार घर ले जा सकते हैं. यह सुविधा Maruti Suzuki True Value की वेबसाइट पर मुहैया कराई जा रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Second Hand Car खरीदने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का रखें ख़ास ध्यान, नहीं तो होगा आपको नुकसान

Maruti 800 STD

कंपनी की वेबसाइट पर यह कार मात्र 35 हजार रुपये की कीमत के साथ लिस्टेड है. यानि आप केवल 35 हजार रुपये में इस सेकेंड हैंड कार को घर ले जा सकते हैं. यह 2008 मॉडल है और पेट्रोल में आती है. यह कार 1,26,685 किलोमीटर चल चुकी है. Also Read - खरीदनी है सेकेंड हैंड कार, इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगी मस्त डील

Alto LXI

यह कार भी मात्र 36 हजार रुपये की कीमत में लिस्टेड है और 2007 मॉडल है. यह पेट्रोल वेरिएंट है और अभी 72,561 किलोमीटर चल चुकी है. Also Read - Maruti New Budget Car: मारुति ला रही 4 लाख की सबसे सस्ती कार, कार कंपनियों में मचेगी खलबली

Maruti Alto LX

Maruti Alto LX का 2007 मॉडल आपको केवल 30 हजार रुपये में मिल जाएगी. यह कार 79,378 किलोमीटर चल चुकी है और पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

Maruti Wagon R LXI

अगर आप Maruti Wagon R LXI खरीदना चाहते हैं तो इसका सेकेंड हैंड मॉडल 45 हजार रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. यह भी पेट्रोल इंजन के साथ आती है और अभी तक 1,25,802 किलोमीटर चल चुकी है.

Alto K10 LXI

Alto K10 LXI का यह सीएनजी वर्जन हालांकि थोड़ा महंगा है और इसके लिए आपको 2 लाख 85 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन यह 2016 मॉडल है और केवल 91,402 किलोमीटर ही चली है. सबसे खास बात है कि यह कार Maruti Suzuki True Value सर्टिफाइड है और इसके साथ खरीदार को 6 महीने की वारंटी और 3 महीने की फ्री सर्विस मिलेगी.

नोट: बता दें कि इन कारों की कीमत व वैल्यू अलग-अलग राज्यों के अनुसार दी गई है. समय व डिमांड के मुताबिक इनकी कीमतों में बदलाव भी किया जा सकता है.