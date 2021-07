Volkswagen Polo GTI 2021: मशहूर जर्मन कारमेकर कंपनी Volkswagen ने भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही अपनी नई कार Volkswagen Polo GTI 2021 के लुक को जारी कर दिया है. बता दें कि इससे पहले कंपनी ने छठवें पीढ़ी की Polo Facelift को अनवील किया था. जानकारी के मुताबिक Polo GTI की तकनीक आठवे जनरेशन के Golf से प्रभावित है. Polo GTI 2021 हैचबैक कार है जिसके डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. वहीं कार की परफॉर्मेंस को भी कंपनी ने बदला है. Also Read - Volkswagen POLO का ऑटोमैटिक वेरिएंट हुआ लॉन्च, यहां जानें दाम और खासियत

Polo GTI 2021 Specification

इस कार की खासियतों की अगर बात करें तो कंपनी ने कार के परफॉर्मेंस को सुधारने पर बल दिया है. इसमें 204 बीएचपी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा और 7 स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स होंगे. वहीं इस कार के एक्सटीरियर लुक में LED Matrix हेडलाइट होगी.

कार में 17 इंच का टू टोन एलॉय व्हील दिया गया है. इस कार में डायनामिक टर्न सिग्नल का अतिरिक्त फीचर दिया गया है. कार में इंफोटेनमेंट के लिए 9.2 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है. पैनोरमा सनरूफ भी इसमें दिया गया है. वहीं इसमें आप वॉयस कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी खासियतों का लाभ ले सकते हैं. बता दें कि इस कार में तीन ड्राइविंग मोड eco, Normal और Sport का विकल्प दिया गया है.