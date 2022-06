Electric Scooter: पिछले साल मई में कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को बिक्री के मामले में काफी निराशा सामना करना पड़ा. यहां तक कि लोकप्रिय कंपनी ओला स्कूटर की बिक्री मई में 30 प्रतिशत तक गिर गई. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर्स के बीच इसे जगह बनाने में अभी समय लगेगा. लेकिन ऐसी कंपनी भी हे जिसने बिक्री के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं इस कंपनी और इसके लोकप्रिय स्कूटर के बारे में डिटेल से.Also Read - खत्म हुआ Kia EV6 का इंतजार, एक बार चार्ज करने पर तय करेगी 528 किलोमीटर का सफर

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार मई के महीने में WardWizard कंपनी के स्कूटर की ताबड़तोड़ बिक्री हुई है. कंपनी ने मई महीने में अपने स्कूटर की बिक्री में 329 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की है. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के स्कूटर लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं.

WardWizard ने मई 2022 में कुल 2055 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री ​की है जो​ कि अन्य कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा है. बता दें कि कंपनी ने हाल ही में बाजार में Wolf+, Gen Next Nanu+ और फ्लीट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर Del Go के साथ हाई स्पीड स्कूटर की रेंस में कदम रखा है. कंपनी की प्लानिंग आने वाले समय में लगभग हर प्रकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जरूरतों को पूरा करना है.

क्या है WardWizard स्कूटर की कीमत

WardWizard के दो मॉडल Wolf+ और Gen Next Nanu+ को हाल ही में बाजार में उतारा है. इन स्कूटर की कीमत 1.10 लाख रुपये और 1.06 लाख रुपये है. जबकि फ्लीट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर Del Go को बाजार में 1.14 लाख रुपये की कीमत में पेश किया गया है. कंपनी के ये तीनों स्कूटर शानदार फीचर्स से लैस हैं. कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं. ये स्कूटर कंफर्टेबल राइड देने में सक्षम है और इसके लिए कंपनी ने इनमें इको, स्पोर्ट्स और हाइपर राइडिंग मोड की सुविधा मुहैया कराई है.