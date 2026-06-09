E85 की एंट्री के बाद E20 पेट्रोल गाड़ियों का क्या होगा? जानिए क्या आप अपनी कार में भरवा सकते हैं ये फ्यूल

E85 Vs E20 Fuel: E85 फ्यूल के बाजार में आने के बाद से ही इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको E85 फ्यूल से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब आसान भाषा में बता रहे हैं.

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E85 Vs E20 Fuel (Image AI)

E85 Vs E20 Fuel: E85 फ्यूल की ब्रिकी शुरू होने के बाद से हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है. ऐसे में इस नए फ्यूल को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहा है. जैसे कि क्या हम अपनी गाड़ियों में E85 पेट्रोल भरवा सकते हैं? और क्या इस नए फ्यूल के आ जाने से E20 पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा?… यहां हम आपको हर उस सवाल के जवाब के बारे में बता रहे हैं जो आपके मन में E85 फ्यूल को लेकर चल रहा है.

भारत में E85 फ्यूल की एंट्री

भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अब एक नए फेज में पहुंच गया है. 5 जून को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के पहले E85 फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया. इसके साथ ही देश में हाई-इथेनॉल फ्यूल की शुरुआत हो गई है. E85 फ्यूल में 85 प्रतिशत तक इथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है. हालांकि इसके लॉन्च के बाद कई वाहन मालिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी मौजूदा गाड़ियां इस फ्यूल का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं.

क्या अपनी गाड़ियों में E85 पेट्रोल भरवा सकते हैं?

इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों के लिए “नहीं” है. भारत में बिकने वाली अधिकांश नई गाड़ियां E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार की गई हैं, यानी वे 20 प्रतिशत तक इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकती हैं. लेकिन E85 में इथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. अगर किसी E20 गाड़ी में E85 फ्यूल भर दिया जाए तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और लंबे समय में कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ सकती हैं. इसलिए सामान्य पेट्रोल या E20 गाड़ियों में E85 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

E20 पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा?

फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है. E20 फ्यूल और E20 गाड़ियां आगे भी इस्तेमाल होती रहेंगी. सरकार का मकसद धीरे-धीरे ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा. हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर वीडियो जारी इसका जवाब दिया है. एक्स पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई दिन से मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि मैंने अप्रैल में ही E20 गाड़ी खरीदी है, तो क्या अब वो बेकार हो जाएगी?

इसका जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 और E85 दो अलग-अलग सीरीज के फ्यूल है जो अलग-अलग वाहनों के लिए बनाई गई हैं. E85 आने का मतलब ने नहीं है कि E20 या पेट्रोल वाहनों को बंद कर दिया जाएगा.

E85 ईंधन आ गया…….अब E20 अनुकूल गाड़ियों का क्या होगा? E20 और E85 दो अलग-अलग श्रेणियों के ईंधन हैं, जो अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए बनाए गए हैं। E85 के आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि E20 या पेट्रोल वाहन बंद हो जाएंगे। E85 ईंधन सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल वाहन के लिए… pic.twitter.com/2Jtc2WRFS3 — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 6, 2026

E85 पेट्रोल से चलने वाली कौन सी गाड़ियां हैं?

E85 फ्यूल का इस्तेमाल केवल फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) में किया जा सकता है. ये खास तरह की गाड़ियां होती हैं जो अलग-अलग इथेनॉल ब्लेंड पर आसानी से चल सकती हैं. भारत में इस सेगमेंट की शुरुआत हो चुकी है. हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने Splendor+ और HF Deluxe के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च किए हैं. वहीं सुजुकी की Gixxer का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल भी मौजूद है. कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने WagonR Flex Fuel को पेश किया है, जो E100 तक के फ्यूल पर चल सकती है. हालांकि इसे अभी बाजार में लॉन्च किया जाना बाकी है.

E85 पेट्रोल की कीमत कितनी है?

दिल्ली में शुरू हुए पहले E85 स्टेशन पर इसकी कीमत लगभग 79 रुपये प्रति लीटर रखी गई है. यह कीमत सामान्य पेट्रोल के मुकाबले कम हो सकती है, लेकिन इसकी उपलब्धता अभी सीमित है. सरकार की योजना है कि 2026 तक देशभर में सैकड़ों E85 स्टेशन शुरू किए जाएं और 2027 तक बड़े शहरों में इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाए. सरकार का मानना है कि ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करने से कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा.