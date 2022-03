What is ABS: देश में आए दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं. सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाहनों से और उनसे होने वाले टक्कर से होती है. आपकी कार या बाइक के सामने अचानक कोई आ जाता है और उसे बचाने के लिए आप तेजी से ब्रेक दबाते हैं. ऐसे में एकाएक और पूरी तरह से ब्रेक लगाने से आपकी कार या बाइक भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिसल कर (स्किड) किसी दूसरे वाहन या डिवाइडर आदि से टकरा जाती है. देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की जान भी चली जाती है. हालांकि समय के साथ टेक्नॉलॉजी अपग्रेड होती जा रही है और कई नई टेक्नॉलॉजी भी आती जा रही हैं. इन्हीं में एस एक खास टेक्नोलॉजी ABS है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं..Also Read - Bajaj Auto launches Pulsar NS200 with ABS in India | बजाज की ABS से लैस पल्सर एनएस200 पेश, जानें क्या है कीमत

हैंडल पर कंट्रोल

दरअसल कार-बाइक में अचानक ब्रेकिंग के दौरान वाहन के फिसलने, हैंडल से ड्राइवर का कंट्रोल हट जाने जैसी घटनाओं से बचने के लिए वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ( Anti-lock Braking System – ABS) दिया जाने लगा है. अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में यह टेक्नोलॉजी काफी मददगार है. ABS की सबसे बड़ी खासियत ब्रेकिंग के दौरान कार या बाइक को स्किड (फिसलने) से रोकने के साथ ही उसे कंट्रोल में रखना होता है.

नहीं लॉक होते पहिए

ABS का सबसे बड़ा फायदा यह है की आप चाहे जितनी भी स्पीड में हो और अगर अचानक से आपको ब्रेक दबाने पड़ जाए तो आपकी मोटरसाइकिल या कार कभी फिसलेगी नहीं. अचानक ब्रेक लगाने पर एबीएस फीचर पहियों को लॉक होने से रोकता है. यही वजह है कि कार पर ड्राइवर का कंट्रोल बना रहता है और कार बिना फिसले और असंतुलित हुए दिशा बदल लेती है और रुक जाती है.

फिसलेगी नहीं तो गिरेगी नहीं बाइक

बाइक के साथ आने वाले ABS में भी यही फायदा मिलता है. बारिश के समय यदि अचानक ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ जाए तो बाइक के फिसलने का डर ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में भी ABS ही काम आता है. मतलब ते स्पीड में भी न तो आपकी बाइक फिसलेगी, ना ही गिरेगी और आम ब्रेकिंग सिस्टम के मुकाबले पहले ही रूक जाएगी.

सभी वाहनों में अनिवार्य है ABS

साल 2020 में देश के सभी वाहनों में ABS अनिवार्य कर दिया गया और यह पुष्टि ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे मिनिस्ट्री की ओर से की गई थी. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ABS फीचर के चलते बीते सालों में सड़क हादसों की संख्या काफी हद तक घटी है.

इनसे मिलकर बनता है ABS

ABS कई कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है और यह एक सिस्टम की तरह ही काम करता है. इसमें स्पीड सेंसर, वॉल्व, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU), हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट (HCU) जैसी कई यूनिट्स होती हैं जो आपस में मिलकर काम करती हैं. जहां स्पीड सेंसर पहियों की स्पीड को मापने का काम करता है वहीं सेंसर वाल्व का काम ब्रेक के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है. बात करें ECU यूनिट की तो इसे आप ABS का ‘दिमाग’ कह सकते हैं. क्योंकि स्पीड सेंसर, वॉल्व आदि की जानकारियां पहले ECU में पहुंचती हैं और फिर किस पहिए को कितना कंट्रोल करना है, ब्रेकिंग के लिए किस पहिए पर कितना प्रेशर लगाना है और कितना रिलीज करना है ये सारी चीजें ECU ही तय करता है.

Valve

पहली स्थिति में, ब्रेक Valve खुला होता है और यह मास्टर सिलेंडर से ब्रेक को स्थानांतरित करने के लिए दबाव देता है. दूसरी स्थिति में, ब्रेक वाल्व बंद रहता है और मास्टर सिलेंडर से ब्रेक पर दबाव डाला जाता है. तीसरी स्थिति में, वाल्व ब्रेक पर कुछ दबाव छोड़ता है.

ECU-Electronic Control Unit

ड्राइवर जैसे ही ब्रेक दबाता है उसके बाद से ECU का काम शुरू हो जाता है. स्पीड सेंसर से मिली जानकारी के अनुसार ईसीयू प्रत्येक पहिए पर जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करता है. जिससे वाहन फिसलन वाली जगहों पर कम से कम फिसले.

HCU-Hydraulic Control Unit

इसका इस्तेमाल पंप को हाइड्रोलिक ब्रेक्स पर प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है. एयर ब्रेक सिस्टम लॉकिंग को डिटेक्ट करने के लिए सभी पहियों की स्पीड को मॉनिटर करता रहता है और जैसे ही अचानक ब्रेक लगाने का पता चलता है तो ECU हर पहिये की रफ्तार का आंकलन करके हर पहिये की रफ्तार के अनुसार हाइड्रोलिक यूनिट को सिग्नल भेजता है. ECU से सिग्नल मिलने पर हाइड्रोलिक सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है. हाइड्रोलिक सिस्टम, ECU से मिले हुए सिग्नल के अनुसार हर पहिये में उसकी रफ्तार के अनुसार प्रेशर को कम या ज्यादा करता रहता है. और ऐसे ही गाड़ी के पहिये जाम होने लगते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा ब्रेक प्रेशर को कम कर देता है जिससे पहिये फिर से घूमने लगते हैं और फिर ब्रेक प्रेशर बढ़ा कर पहिये को रोकता है. खास बात यह है कि ये परिक्रिया सेकंड में कई बार होती हैं और नतीजा, गाड़ी के पहिये जाम नहीं होते हैं और गाड़ी बिना परेशानी के भी मोड़ सकते है. प्रेशर को कम ज्यादा करने से ब्रैकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है.