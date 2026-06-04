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Explainer: पेट्रोल की टेंशन अब हो जाएगी खत्म! क्या होता है Flex-Fuel जिसपर जोर दे रही सरकार? जानिये इसकी पूरी ABCD

What is Flex Fuel: इन दिनों एक के बाद एक Flex-Fuel गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है. केंद्र सरकार भी इसको खूब बढ़ावा दे रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये आगे चलकर पेट्रोल की ऑप्शन बन सकती हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 4, 2026, 8:12 PM IST
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क्या होता है Flex-Fuel? (Image: AI)
  • Flex-Fuel वाहन पेट्रोल, इथेनॉल और दोनों के मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकते हैं.
  • ये वाहन E0, E20, E85 और E100 जैसे अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण को सपोर्ट करते हैं.
  • खास सेंसर और एडवांस सिस्टम ईंधन पहचानकर इंजन की सेटिंग अपने आप बदल देते हैं.
  • इथेनॉल के ज्यादा इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात में कमी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है.
  • पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल सस्ता होने पर वाहन चलाने का खर्च कम हो सकता है और प्रदूषण भी घट सकता है.

What is Flex Fuel: भारत में अब पेट्रोल के अलावा दूसरे ईंधन विकल्पों पर भी तेजी से काम हो रहा है. इसी दिशा में Flex-Fuel Vehicle (FFV) को बड़ा कदम माना जा रहा है. Flex-Fuel वाहन ऐसे इंजन के साथ आते हैं जो पेट्रोल, इथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर चल सकते हैं. आम पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले ये वाहन ज्यादा लचीले होते हैं. इनमें ईंधन के प्रकार के अनुसार इंजन खुद को एडजस्ट कर लेता है. यही वजह है कि सरकार और वाहन कंपनियां इसे भविष्य की तकनीक के रूप में देख रही हैं.

Flex-Fuel गाड़ियां किन-किन ईंधनों पर चल सकती हैं?

Flex-Fuel वाहनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं रहते. ये अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर भी आसानी से चल सकते हैं. इनमें E0 यानी पूरी तरह पेट्रोल, E20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, E85 यानी 85 प्रतिशत इथेनॉल और E100 यानी 100 प्रतिशत इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है. वाहन में लगे सेंसर टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा और मिश्रण को पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से इंजन को चलाते हैं.

और पढ़ें: पेट्रोल का खर्च हो जाएगा आधे से भी कम, लॉन्च हुई भारत की पहली Flex Fuel कार; जानिए कितनी है कीमत

सामान्य पेट्रोल गाड़ियों से यह कैसे अलग हैं?

  • भारत में अधिकांश पेट्रोल गाड़ियां केवल E20 ईंधन तक चलने के लिए बनाई जाती हैं, ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करने पर दिक्कत हो सकती है.
  • सामान्य वाहनों में अधिक इथेनॉल वाला फ्यूल डालने से इंजन, फ्यूल लाइन और अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है.
  • Flex-Fuel वाहनों में मजबूत फ्यूल टैंक, इथेनॉल-रेजिस्टेंट पाइप, एडवांस ECU और खास सेंसर लगाए जाते हैं.
  • इन विशेष तकनीकों की वजह से Flex-Fuel वाहन ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर भी सुरक्षित और बेहतर प्रदर्शन करते हैं.

Flex-Fuel तकनीक आखिर काम कैसे करती है?

  • इथेनॉल और पेट्रोल के जलने का तरीका अलग होता है, इसलिए दोनों ईंधनों के लिए इंजन को अलग सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है.
  • इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा और ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है, जिससे इंजन का काम करने का तरीका बदल जाता है.
  • Flex-Fuel वाहनों में लगे सेंसर लगातार फ्यूल की जांच करते हैं और उसकी मात्रा व मिश्रण को पहचानते रहते हैं.
  •  इसके बाद सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन, एयर-फ्यूल रेशियो और इंजन सेटिंग्स बदलकर बेहतर परफॉर्मेंस बनाए रखता है.

सरकार इथेनॉल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है. इससे देश पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है. दूसरी तरफ इथेनॉल देश में ही गन्ने, मक्का और कृषि अवशेषों से तैयार किया जा सकता है.

बढ़ावा देने की वजह-

  • अगर इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो पेट्रोल की मांग कम होगी.
  • कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी.
  • विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी.
  • साथ ही किसानों को भी अतिरिक्त आय का मौका मिल सकता है.

क्या इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी?

सरकार का मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है. पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल से कार्बन उत्सर्जन कम होता है. यही वजह है कि इसे साफ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है. अगर बड़ी संख्या में Flex-Fuel वाहन सड़कों पर आते हैं तो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है. यह देश के स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन मिशन को भी मजबूत करेगा.

क्या Flex-Fuel वाहन लोगों के पैसे बचा सकते हैं?

  •  Flex-Fuel वाहनों का सबसे बड़ा फायदा कम रनिंग कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल आमतौर पर पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है.
  • अगर भविष्य में इथेनॉल की कीमतें अनुकूल रहीं, तो वाहन चलाने का कुल ईंधन खर्च काफी कम हो सकता है.
  •  हालांकि वास्तविक बचत इथेनॉल की उपलब्धता, स्थानीय कीमतों और बाजार की स्थिति पर काफी हद तक निर्भर करेगी.
  •  विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक सस्ता ईंधन विकल्प देने के साथ तेल आयात पर निर्भरता भी घटाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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