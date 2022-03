What is Torque vs BHP: कार या बाइक खरीदते समय कई लोग अपने दोस्तों परिजनों आदि से सलाह लेते हैं जबकि कई लोग कार के कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में पता करते हैं और फिर कार खरीदने का प्लान बनाते हैं. कई सारे टेक्निकल टर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में सेल्स पर्सन आपको बताता है और उसी रेंज की दूसरी कार से उसकी तुलना करता है कि उसमें ये कम है या फिर ये ज्यादा है. जैसे कितने सीसी की कार या बाइक है. इसका टॉर्क, बीएचपी कितना है. लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती. तो उन्हीं में से कुछ टर्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं.. पहले हमने बात की ABS के बारे में और आज बात करेंगे टॉर्क और BHP के बारे में..Also Read - Best Selling Cars: फरवरी में बिकने वाली टॉप 10 कारें, हैचबैक से लेकर SUV तक, इन कारों का रहा दबदबा

इंजन में टॉर्क क्या होता है?

टॉर्क एक तरह का फोर्स है. इसे आप ट्विस्टिंग मोमेंट या गोल घुमाव कह सकते हैं. आसान भाषा में समझें कि टॉर्क ऐसा फोर्स है जो किसी चीज को गोल (सर्कुलर मोशन) घुमाता है. उदाहरण के तौर पर इसे आप ऐसे समझ समझ सकते हैं कि आप एक रोटी बना रहे हों…तो रोटी बनाने के लिए अपनी ताकत ऐसे लगाते हैं जो रोटी को गोल घुमाने का काम करे…इस बेलन को घुमाने को हम टॉर्क कह सकते हैं. बेलन को जितना ज्यादा टॉर्क मिलेगा उतनी तेजी से बेलन घूमता है और रोटी तेजी से बनती है.. Also Read - SONY और HONDA ने मिलाया हाथ, मिलकर बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

इसी तरह व्हीकल के मामले में जितना ज्यादा टॉर्क होता है कार को उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन मिलता है…और फिर गाड़ी स्पीड भी उतनी ही तेजी से पकड़ती है. कई लोगों को गाड़ी में पिक अप कम होने से झल्लाहट भी होती है तो कई लोग ज्यादा पिक अप की डिमांड करते हैं. तो समझिए कि जितना ज्यादा टॉर्क उतना पिक अप.. Also Read - ये कंपनी 1 अप्रैल से बढ़ा देगी कारों की कीमत, हो जाएंगी इतनी महंगी

अब बात आती है कि टॉर्क ज्यादा कैसे मिले तो इसके लिए इंजन का दमदार होना जरूरी है. इंजन की ताकत का अंदाजा सीसी और BHP जैसे टर्म से लगाया जाता है.. तो समझ लेते हैं CC और BHP क्या होता है..

सिंपली, CC का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर (cubic centimetre) होता हैं. यह इंजन की वॉल्यूम बताता है या कहें कि इंजन की कैपेसिटी को दर्शाता है. किसी भी गाड़ी में जहां पिस्टन घूमता है उस एरिया (area) को इंजन की कैपेसिटी कहते हैं… तभी आप देखेंगे कि इंजन की सीसी जितनी ज्यादा होती है उस इंजन का साइज भी बढ़ता जाता है.

जितना ज्यादा इंजन की कपैसिटी होगी यानी की इंजन का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ज्यादा पिस्टन घूमेगा और ज्यादा पावर तथा टॉर्क पैदा करेगा. जितना ज्यादा इंजन की कपैसिटी होती है उतना ज्यादा CC होता है. इंजन की कपैसिटी को अगर लीटर में समझें तो 1000cc का मतलब 1लीटर की कैपेसिटी का इंजन है. आपने गौर किया हो तो पाएंगे कि एक ही मॉडल की कार कई अलग इंजन कैपेसिटी के साथ आती है. हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा स्लाविया कार को कंपनी ने पहले इसका 1.0 लीटर इंजन वाला मॉडल लॉन्च किया और उसके बाद इसका 1.5 लीटर इंजन वाला मॉडल लॉन्च किया. साफ तौर पर 1.5 लीटर इंजन वाला मॉडल ज्यादा पॉवरफुल है और इसकी कीमत भी ज्यादा होगी.

ऐसे भी समझ सकते हैं- 1CC = 1cm3, 1000cc = 1cm3 = 1Ltr

BHP क्या होता है?

गाड़ी के शुरुआती स्पीड और पिक अप के लिए जहां टॉर्क की जरूरत होती है वहीं इस टॉर्क को पैदा करने के लिए इंजन को जिस पॉवर क जरूरत होती है उसे ही HP या BHP कहते हैं.

ब्रेक हॉर्स पावर (Break Horse Power- BHP) जो की गाड़ी के इंजन की शक्ति को दर्शाता है. HP या BHP का मतलब हमें इस के नाम से ही पता चल जाता है मतलब कि अगर इंजन 4HP का है तो ऐसा कह सकते हैं कि इंजन में 4 स्वस्थ घोड़े जितनी शक्ति है.

HP को ऊपर दिए गए रोटी और बेलन वाले उदाहरण से इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे रोटी बनाने के लिए बेलन के घूमने टॉर्क कहते हैं उसी तरह टॉर्क को तेज और निश्चित समय सीमा में ज्यादा रोटी बनाने के लिए जो बल लगाया जाएगा उसे ही HP कहते हैं.

BHP और टॉर्क का अंतर

आपने किसी भी वस्तु को घुमाया तो उसे टॉर्क कह सकते हैं लेकिन उस उस वस्तु को घुमाने के लिए जो बल लगा उसे पावर कह सकते है. यदि आपको किसी वस्तु को घुमाना नहीं है बल्कि उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकाना है तो इसके लिए लिए आप जो ताकत इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ पॉवर (HP या BHP) है. जबकि टॉर्क एक्सिलरेट भी करती है.

एक आसान उदाहरण से समझिए कि SUV जैसी कारों में ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है जिससे यह बहुत जल्दी अपने आप को एक्सिलरेट कर लेती हैं. इसीलिए अधिकतर एसयूवी को उनके पिकअप और स्पीड के लिए जाना जाता है. वहीं ट्रक आदि जैसे भारी वाहनों में टॉर्क भले थोड़ा कम हो लेकिन पावर काफी ज्यादा देखने को मिलता है जिससे वह ज्यादा भार वहन करके कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं.

इन्हीं से जुड़ा एक टर्म और आता है RPM, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं..

RPM क्या होता है?

RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट (Rotation per Minute), यानी गाड़ी के इंजन में दिए गए पिस्टन 1 मिनट में जितनी बार घूमते हैं उसे ही RPM कहा जाता है. अगर गाड़ी में आरपीएम ज्यादा है तो इसका मतलब गाड़ी के इंजन में पिस्टन 1 मिनट में ज्यादा बार घूम रहा है जिससे ज्यादा पावर पैदा होती है.

इसीलिए कहा जाता है कि अकेले इंजन या कार का मॉडल सबकुछ नहीं है बल्कि कई सारी चीजें मिलकर एक कार को परफेक्ट कार बनाती हैं. इसके बाद लोग अपने बजट और जरूरत के मुताबिक कार या बाइक का सेलेक्शन करते हैं.