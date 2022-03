दुनिया की सबसे लंबी कार एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ रिस्टोर हो गई है. इसके साथ ही इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक द अमेरिकन ड्रीम (The American Dream) नाम की यह सुपर लिमोजिन कार अब 30.54 मीटर (100 फीट और 1.50 इंच) की है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बहाल की गई कार की तस्वीर पोस्ट की है. एक रेगुलर कार औसतन 12 से 16 फीट लंबी होती है.Also Read - What is PUC: क्या है कार और बाइक का PUC सर्टिफिकेट, लापरवाही की तो चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना

पहली बार 1986 में हुआ था निर्माण

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, कार को मूल रूप से 1986 में (car was originally built in 1986) कैलिफोर्निया के बरबैंक में कार कस्टमाइजर जे ओहरबर्ग ने बनाया था. उस समय इसकी लंबाई 60 फीट थी, और इसमें 26 पहियों दिए गए थे. इस कार में आगे और पीछे V8 इंजन की एक जोड़ी लगाई गई थी.

6 होंडी सिटी जितनी इतनी लंबी

कुछ कस्टमाइजेशन के बाद, इस कार की लंबाई बाद में बढ़ाकर 30.5 मीटर कर दी गई थी. यह अब थोड़ी और लंबी हो गई है. भारतीय बाजार के अनुसार, छह होंडा सिटी सेडान (प्रत्येक 15 फीट) "द अमेरिकन ड्रीम" के साथ-साथ खड़ी की जा सकती हैं और इसके बाद भी कुछ जगह खाली बच जाएगी.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कहा, “द अमेरिकन ड्रीम” 1976 कैडिलैक एल्डोरैडो लिमोसिन पर आधारित है और इसे दोनों तरफ से चलाया जा सकता है. इसे दो खंडों में बनाया गया है और तंग कोनों में मोड़ने के लिए बीच में एक काज से जोड़ा गया है.

लग्जरी

कार के लंबे साइज का मतलब है कि यह यात्रियों को एक लग्जरी से भरपूर सवारी का आनंद देती है. इस कार के अंदर एक बड़ा पानी का बिस्तर है, एक डाइविंग बोर्ड के साथ एक स्विमिंग पूल, जकूजी, बाथटब, मिनी-गोल्फ कोर्स है. इस कार में रेफ्रिजरेटर, एक टेलीफोन और कई टेलीविजन सेट भी हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस कार में 75 से ज्यादा लोगों सवार हो सकते हैं.

कार में हेलीपैड भी है

इस कार में एक हेलीपैड भी है. द अमेरिकन ड्रीम के रेस्टोरेशन में शामिल माइकल मैनिंग ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया कि हेलीपैड संरचनात्मक रूप से वाहन में नीचे स्टील ब्रैकेट पर लगाया गया है और यह पांच हजार पाउंड तक का वजन ढो सकता है.

कई फिल्मों में दिखी

अपने प्रसिद्धि के दौर में द अमेरिकन ड्रीम कार कई फिल्मों में देखी गई और इसे अक्सर किराए पर लिया जाता था. लेकिन इसकी मेनटेनेंस में खर्च होने वाली ज्यादा लागत और पार्किंग की समस्याओं की वजह से, लोगों की इस कार में दिलचस्पी खत्म हो गई और इसमें जंग लगने लगा. तब माइकल मैनिंग ने कार को फिर से रीस्टोर करने का फैसला किया और इसे eBay से खरीदा.

आई इतनी लागत

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस कार के रिस्टोरेशन में शिपिंग, सामग्री और मेहनताना में 2,50,000 डॉलर (करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपये) की लागत आई और इसे पूरा करने में तीन साल लगे.

सड़क पर नहीं चलेगी

द अमेरिकन ड्रीम कार सड़क पर नहीं उतरेगी. यह डेजरलैंड पार्क कार म्यूजियम के अद्वितीय और क्लासिक कारों के संग्रह का एक हिस्सा होगा.