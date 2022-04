महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और देशभर की जुगाड़ टेक्नॉलॉजी देखनी हो तो उनके ट्विटर पर चले जाइए. उनका ट्विटर देखकर लगता है कि वो जुगाड़ टेक्नॉलॉजी वालों की खोज में लगे रहते हैं और उनके अविष्कार की प्रशंसा करते हैं और उसे देश-दुनिया के सामने भी लाते हैं. कई खोज जो उन्हें काफी पसंद आ जाती हैं वो उनकी हरसंभव मदद भी करते हैं. इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसे शख्स की वीडियो शेयर की है, जो फॉर्मूला-1 रेसिंग कार के तर्ज पर अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया है, इतना ही नहीं उस शख्स ने गाड़ी को चलाते समय हेलमेट भी पहन रखा है.Also Read - Funny Video Today: कुत्ते ने भौंका तो बाहुबली की तरह तन गया बच्चा, फिर जो हुआ रोता भी हंस पड़ेगा- देखें वीडियो

मजेदार बात ये कि जब आप आनंद महिंद्रा का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसके कवर फोटो में भी एक रेसर कार की ही तस्वीर लगी है. बात करें उस वीडियो की और उस जुगाड़ की जिसे महिंद्रा ने शेयर किया है वह वीडियो रोड्स ऑफ मुंबई ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया. इस वीडियो में हेलमेट पहने एक शख्स मॉडिफाइड थ्री-व्हीलर चलाता हुआ नजर आ रहा है, इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा गया था कि 'जब आपका मन एफ-1 ड्राइवर बनने का हों, पर आपकी फैमिली डेरी बिजनेस में हाथ बटाने पर जोर दे रही हो.'

I’m not sure his vehicle meets road regulations, but I hope his passion for wheels remains unregulated…This is the coolest thing I’ve seen in a long while. I want to meet this road warrior… https://t.co/lZbDnge7mo

