Auto Awards 2023: 4 वीलर्स कैटेगरी में इन कारों को मिला नॉमिनेशन, दो अहम मुद्दों पर होगा पैनल डिस्कशन

Zee Digital, DNA के Auto Awards Season 3 का तीसरा सीजन होने जा रहा है.

Zee Auto Awards Season 3: जी मीडिया (Zee Media) की डिजिटल विंग ‘Zee Digital, DNA’ के Auto Awards Season 3 का तीसरा सीजन होने जा रहा है. तीसरा सीजन 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित होगा. Auto Awards का दूसरा सीजन सफल रहा था. इस बार Auto Awards का मुख्य फोकस भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ, ग्राहकों की प्राथमिकता और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार पर रहेगा. इस अवॉर्ड सेरेमनी में अलग-अलग कैटेगरी की बेस्ट कार और बाइक को पुरस्कृत किया जाएगा.

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Zee Auto Awards Season 3 में अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए जाएंगे, जबकि दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर पैनल डिस्कशन किया जाएगा. इस पैनल डिस्कशन में इंडस्ट्री के कई दिग्गज हिस्सा लेंगे. इस डिस्कशन में दो टॉपिक्स पर चर्चा होगी, जो इस प्रकार है.

पैनल डिस्कशन का पहला टॉपिक (How serious is the auto industry towards safety concerns)

पैनल डिस्कशन का पहला टॉपिक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो इंडस्ट्री कितनी गंभीर है, इस पर चर्चा की जाएगी।

पैनल डिस्कशन का दूसरा टॉपिक (Shifting auto trends- Is EV the best foot forward)

पैनल डिस्कशन का दूसरा टॉपिक इलैक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर होगा. चर्चा की जाएगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान क्या सही दिशा में बढ़ रहा है?

4 वीलर्स कैटेगरी में नॉमिनेशन

Zee Auto Awards Season 3 में ऑटो अवॉर्ड्स में 4 वीलर्स कैटेगरी में कुल 10 अवॉर्ड्स दिये जाने हैं. आइए, जानते हैं हर कैटेगरी के नॉमिनेशन के बारे में.

फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर- मास मार्केट (Facelift of the Year-Mass Market)

Honda City Facelift, MG Hector Facelift, Kia Seltos Facelift, Tata Nexon Facelift

डिजाइन ऑफ द ईयर (Design of the Year)

Tata Nexon Facelift, Maruti Fronx, Hyundai Verna, Hyundai Exter

डिजाइन ऑफ द ईयर – लग्जरी (Design of the Year- Luxury)

McLaren Artura, Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ Roadster, Aston Martin DB12, Hyundai IONIQ 5

एसयूवी ऑफ द ईयर (SUV of the Year)

Maruti Frox, Honda Elevate, Citroen C3 Aircross, Maruti Jimny

लग्जरी कार ऑफ द ईयर (Luxury Car of the Year)

Range Rover Sport, Audi Q3 SportBack, BMW 7-Series, Mercedes-Benz GLC

इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर (Electric Car of the Year)

Hyundai IONIQ 5, MG Comet, Citroen EC3, Tata Nexon EV Facelift

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर (Luxury Electric Car of the Year)

Mercedes-Benz EQE 500 4Matic, Volvo C40 Recharge, BMW I7, Audi Q8 E-Tron

हाई-टेक कार ऑफ द ईयर (Hi-Tech Car of the Year)

Mercedes-Benz EQE 500 4Matic, BMW 7-Series, Audi E-Tron, Hyundai IONIQ 5

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर (Most Trusted Brand of the Year)

Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Skoda India, Honda Cars India

मोस्ट प्रॉमिसिंग कार ऑफ द ईयर (Most Promising Car of the Year)

Maruti Jimny, MG Comet, Honda Elevate, Hyundai Exter

