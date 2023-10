Hindi Auto

Zee Auto Awards Season 3 These Bikes Got Nominations For Two Wheelers Category

Zee Auto Awards 2023: टू-वीलर्स कैटेगरी में कौन सी बाइक्स को मिला नॉमिनेशन? जानिए

Zee Auto Awards 2023 का तीसरा सीजन 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा.

Zee Auto Awards Season 3: जी मीडिया (Zee Media) की डिजिटल विंग ‘Zee Digital, DNA’ के Auto Awards Season 3 का तीसरा सीजन 30 अक्टूबर, 2023 को होने जा रहा है. इस अवॉर्ड शो में 15 अलग-अलग कैटेगरीज में अवॉर्ड्स दिए जाएंगे. इस बार के Auto Awards Season 3 का मुख्य फोकस भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ, ग्राहकों की प्राथमिकता और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार पर रहेगा. इस अवॉर्ड सेरेमनी में अलग-अलग कैटेगरी की बेस्ट कार और बेस्ट बाइक को पुरस्कृत किया जाएगा. इस साल टू-वीलर्स कैटेगरी में कुल 5 अवॉर्ड्स दिए जाएंगे. 2 वीलर्स नॉमिनेशन के बारे में जानिए…

Trending Now

Auto Awards 2023: 4 वीलर्स कैटेगरी में इन कारों को मिला नॉमिनेशन, दो अहम मुद्दों पर होगा पैनल डिस्कशन

You may like to read

टू वीलर्स कैटेगरी के नॉमिनेशन (Two wheeler category nominations)

बजट मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर (Budget Motorcycle of the Year) में Hero Xtreme 160R 4V, Honda Shine 100, Honda SP 160, Bajaj Pulsar N150 जैसी बाइक्स को नॉमिनेशन मिला है.

इलेक्ट्रिक टू-वीलर ऑफ द ईयर (Electric Two-Wheeler of the Year)

इलेक्ट्रिक टू-वीलर ऑफ द ईयर के तहत Ultraviolette F77, Ather 450X Gen 3, Hero Vida V1, Tork Kratos R को नॉमिनेशन मिला है.

स्कूटर ऑफ द ईयर (scooter of the year)

स्कूटर ऑफ द ईयर के तहत Hero XOOM 110, Honda Activa H-Smart, Honda Dio 125 को नॉमिनेट किया गया है.

प्रीमियम मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर (Premium Motorcycle of the Year)

इसके तहत KTM Duke 390, Triumph Speed 400, Harley-Davidson X440, TVS Apache RTR 310 को नॉमिनेशन मिला है.

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर- 2 वीलर्स (Most Trusted Brand of the Year- 2 Wheelers)

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर के तहत Honda 2-Wheelers India, Yamaha Motor India, TVS Motor Company, Hero MotoCorp को नॉमिनेशन दिया गया है.

4-वीलर्स कैटेगरी के तहत दिए जाने वाले अवार्ड

फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर (मास मार्केट)

डिजाइन ऑफ द ईयर

डिजाइन ऑफ द ईयर (लग्जरी)

एसयूवी ऑफ द ईयर

लग्जरी कार ऑफ द ईयर

इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर

हाई-टेक कार्ड ऑफ द ईयर

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर- 4 वीलर्स

मोस्ट प्रॉमिशिंग कार ऑफ द ईयर

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Auto की और अन्य ताजा-तरीन खबरें