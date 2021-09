Eight ancient idols stolen from century old temple in Ayodhya अयोध्या में एक सदी पुराने मंदिर से आठ प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गईं. बुधवार को मूर्तियां गायब मिलीं, जिसके बाद हैदरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया. अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शैलेश कुमार पांडे ने कहा, “मूर्तियों को एक मंदिर से चुराया गया था. शुरू में कहा गया था कि नौ मूर्तियां गायब थीं, लेकिन बाद में एक मूर्ति मंदिर परिसर से बरामद कर ली गई. हमने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है.”Also Read - Narendra Giri Death Case: महंत नरेंद्र गिरि की मौत की होगी CBI जांच, योगी सरकार ने की सिफारिश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंदिर एक शाही परिवार के वंशज आनंद कुमार सिंह की निजी संपत्ति पर बनाया गया है. मंदिर का प्रबंधन राम जानकी ट्रस्ट नामक एक निजी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. इसे सिंह के पूर्वजों ने एक सदी पहले बनवाया था. मंदिर में कई मूर्तियां हैं. बुधवार को मंदिर के पुजारी ने मंदिर के अंदर के गेट का ताला टूटा हुआ और मूर्तियां गायब पाईं.

सर्किल ऑफिसर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा, "गुमशुदा मूर्तियां धातु से बनी थीं और तीन से नौ इंच लंबी थीं और एक सदी से अधिक पुरानी थीं. हमने चोरों को ट्रैक करने के लिए दो टीमों का गठन किया है. हम डॉग स्क्वायड की फोरेंसिक यूनिट और खुफिया विभाग की मदद ले रहे हैं." उन्होंने कहा, "मंदिर में कोई सीसीटीवी कैमरा या सुरक्षा गार्ड नहीं है. एक पुजारी मंदिर की देखभाल करता है और रात में इसे बंद कर देता है."

(इनपुट आईएएनएस)