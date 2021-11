free ration scheme to be extended, UP, Ayodhya, Uttar Pradesh, UP CM, CM Yogi Adityanath, CM Yogi, Antyodaya, rice, wheat, pulses, oil, salt, Saryu river, Ayodhya Deepotsav celebration, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज बुधवार को अयोध्‍या में शुरू हुए दीपोत्‍सव के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है. सीएम योगी ने नवंबर तक निर्धारित प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक बढ़ाने की घोषणा की है. अयोध्या में सीएम योगी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना नवंबर तक है. अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि हम प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक लेकर जाएंगे. अंत्योदय कार्ड धारक को हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री देंगे.Also Read - UP Assembly Election 2022: चाचा-भतीजे में बन गई बात, शिवपाल ने कहा-सम्मान चाहिए, अखिलेश बोले-पूरा मिलेगा

35 किलो चावल, गेहूं के साथ-साथ दाल, तेल और नमक भी 15 करोड़ लोगों को हर माह मिलेगा

अयोध्या में UP के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुफ्त राशन वाली योजना को होली तक बढ़ाया जाएगा. 15 करोड़ लोग हर महीने इसका लाभ लेंगे. अंत्योदय कार्ड धारक को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ-साथ दाल, तेल और नमक भी मिलेगा. अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने चीनी भी मिलेगी.

प्रधानमंत्री अन्न योजना नवंबर तक है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि हम प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक लेकर जाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री देंगे: अयोध्या में योगी आदित्यनाथ, UP CM pic.twitter.com/dtAN5tm7YK — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2021

सरकार ने तय किया कि अगर अयोध्या को नई पहचान दिलवानी है

अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी ने कहा, पांच वर्ष पहले अयोध्या में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन ये आयोजन नहीं हो रहा था. हमारी सरकार ने तय किया कि अगर अयोध्या को उसकी नई पहचान दीपोत्सव कार्यक्रम से माध्यम से दिलवानी है.

एक ही नारा गूंज रहा था- ‘योगी जी मंदिर का निर्माण करो.’

सीएम योगी ने कहा, मुझे याद है कि 2017, 2018, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था- ‘योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो.’ मैं तब भी कह रहा था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है.

रामभक्तों पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई गईं थीं

योगी ने कहा, 31 साल पहले अयोध्या में क्या हो रहा था. 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को रामभक्तों पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई गईं थीं. बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था. तब ‘जय श्रीराम’ बोलना अपराध माना जा रहा था. मुख्‍यमंत्री ने कहा, ” पहले लोग बोलते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था. 31 साल पहले हुआ था, वह मंजर कोई रामभक्त और कोई अयोध्यावासी उसे कभी भूल नहीं सकता है.”

जो लोग रामभक्तों पर गोलियां चला रहे थे, अगली कारसेवा के लिए वो और उनका खानदान लाइन में लगा होगा

मुख्‍यमंत्री ने कहा, जो लोग 31 साल पहले रामभक्तों पर गोलियां चला रहे थे, वो आपकी ताकत के आगे झुके हैं. अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी तरीके से ले चले, तो अगली कारसेवा के लिए वो और उनका पूरा खानदान लाइन में लगा होगा.

अगर अगली कारसेवा होगी, तो गोली नहीं चलेगी, पुष्पों की वर्षा होगी

सीएम योगी ने कहा, आप देखना कि अगर अगली कारसेवा होगी, तो गोली नहीं चलेगी. रामभक्तों व कृष्णभक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी.

#WATCH | “When ‘kar sewa’ would happen next time, not bullets but flowers will be showered on devotees of Lord Rama and Lord Krishna,” says CM Yogi Adityanath at an event of Deepotsava celebrations in Ayodhya pic.twitter.com/zVQMlQEFJo — ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2021

दुनिया की कोई ताकत 2023 तक भव्य मंदिर के निर्माण को नहीं रोक सकती

अयोध्‍य में सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए. दुनिया की कोई ताकत 2023 तक अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को नहीं रोक सकती.

#WATCH | Earthern lamps lit up on the bank of Saryu river in Ayodhya as part of the Deepotsav celebration on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/lkFfnv6oKk — ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2021

मैंने यही कहा था कि धैर्य के साथ इंतजार करिये अयोध्या में वह सब होगा, जो आपकी भावनाएं हैं

मुख्‍यमंत्री ने कहा, सबसे बड़ा है श्रीराम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य, जिससे हमें सफलता मिली है. 2019 के कार्यक्रम में भी मैंने यही अनुरोध किया था कि धैर्य के साथ इंतजार करिये, अयोध्या में वह सब होगा जो आपकी भावनाएं हैं.

जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था, वो जनता का पैसा वहां लगाते थे

मुख्‍यमंत्री ने कहा, पिछली सरकारों में ये पैसा कब्रिस्तान की दीवार बनाने में खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है. जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था, वो जनता का पैसा वहां लगाते थे. जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है, वो पैसा उनके उत्थान के लिए लगा रहे हैं.

अयोध्या दुनिया की सबसे अच्छी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होगी

सीएम ने कहा, अयोध्या में जब भव्य श्रीराम मंदिर बनेगा, उसके साथ ही अयोध्या देश व दुनिया की सबसे अच्छी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होगी.