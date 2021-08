President Ram Nath Kovind visits Ayodhya राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को अयोध्या का दौरा किया और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अन्य की उपस्थिति में एक रामायण संगोष्ठी का आरंभ किया.Also Read - यूपी में पहले आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, राष्ट्रपति ने कहा- कोरोना नियंत्रित करने में आरोग्य की अहम भूमिका

इस शहर के संदर्भ में भगवान राम की महत्ता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ''राम के बिना अयोध्या, अयोध्या नहीं है. जहां राम है वहीं अयोध्या है. भगवान राम इस शहर में स्थायी रूप से रहते हैं और अत: सच्चे मायनों में यह स्थान अयोध्या है.''

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा केंद्रीय रेलवे और कपड़ा राज्यमंत्री दर्शना विक्रम जरदोश भी मौजूद रहीं.

President Kovind inaugurated Ramayana Conclave at Ayodhya. He also laid foundation stones of some projects of Government of Uttar Pradesh aimed at promoting culture and tourism.

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 29, 2021