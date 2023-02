बिहार के रोहतास में मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रैक पर रेल परिचालन बाधित

Indian Railways Goods Train Derailed: बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, गया-डीडीयू रेलखंड के पहलेजा और करबंदिया रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए. इनमें से पांच डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं. रेलवे विभाग के अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि ट्रैक को ठीक करके मालगाड़ी का परिचालन किया जाए.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि मालगाड़ी पलटने से डेडीकेटेड फ्रंट कोरिडोर का अप और डाउन दोनों पर रेल परिचालन बाधित है. डेहरी के तेंदुआ दुसाधि गांव के पास ये हादसा हुआ है. कई ट्रेनें या तो रोक दी गई हैं या फिर उन्हें दूसरे रूट से भेजा जा रहा है.