बिहार के नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक तनाव के मामले में 173 अरेस्ट, सुरक्षा बलों की 26 से अधिक कंपनियां तैनात

पटना: बिहार पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान नालंदा जिले के बिहारशरीफ और रोहतास जिले के सासाराम में भड़के सांप्रदायिक तनाव के मामले में अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के बाजार समिति इलाके में पुलिस ने सोमवार की शाम करीब सवा छह बजे 65 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद किया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जे. एस. गंगवार ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को हुई झड़पों के बाद दोनों जिलों में चार अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. सुरक्षा बलों की 26 से अधिक कंपनियां तैनात हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) गंगवार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.दोनों शहरों में सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं.उन्होंने कहा कि पुलिस अफवाह फैलाने वालों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है.

बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के बाजार समिति इलाके में पुलिस ने सोमवार की शाम करीब सवा छह बजे 65 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद किया, लेकिन शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं है.आगे की जांच जारी है.

बिहार पुलिस मुख्यालय के बयान के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की 26 से अधिक कंपनियां, जिनमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 19, सशस्त्र सीमा बल की तीन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की एक और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तीन कंपनियां शामिल हैं. दोनों जिलों में आरएएफ की कंपनियां अलग-अलग जगहों पर तैनात किया गया है.