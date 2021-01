Bihar, Munger, school, coronavirus, covid-19 Latest News: बिहार के मुंगेर जिले के एक स्‍कूल के 22 छात्र और तीन शिक्षक कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव मिले हैं. यह ताजा मामला मुंगेर जिले के लाल बहादुर शास्‍त्री किसान उच्‍च विद्यापीठ ममई (असरंगज) में सामने आया है. Also Read - Covid 19 के टीकाकरण से पहले देश में ड्राई रन, 736 जिलों में एक साथ होगा लागू

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार के मुंगेर जिले के एक स्‍कूल के 22 छात्र और तीन शिक्षक कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव मिले हैं. इसके बाद असरगंज में एक नियंत्रण क्षेत्र बनाया है. एहतियात के लिए, मेडिकल टीमों का गठन स्क्रीनिंग के लिए किया गया है. इस बीच बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान चार और व्यक्तियों की मौत हो जाने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या गुरुवार को 1,424 हो गई. Also Read - Covid-19: कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र ने इन चार राज्यों को दी चेतावनी- कहा- 'इस समय की गई कोई भी लापरवाही....'

Bihar: 22 students & 3 teachers of a school were found Covid positive in Munger Also Read - School Reopening Latest News: प्रिंसिपल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्कूल को किया गया बंद

“We are prepared & have created a containment zone in Asarganj. For precaution, medical teams have been constituted for screening,” says Dr Ajay Kumar Bharti, Civil Surgeon at Sadar Hospital. pic.twitter.com/L2bnW3KXwd

