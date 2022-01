6 Sikh devotees injured in Bhojpur: पटना साहिब से दर्शन कर पंजाब के मोहाली लौट रहे सिख श्रद्धालुओं के ट्रक पर चंदाउगाही के नाम पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरा-सासाराम हाईवे पर कुछ असामाजिक तत्‍वों ने पत्‍थरबाजी कर दी, जिसमें छह श्रद्धालु घायल हो गए, फिलहाल पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.Also Read - Dr Pramod Sawant: मनोहर पर्रिकर के कट्टर समर्थक रहे हैं प्रमोद सावंत, विधानसभा अध्यक्ष से बने राज्य के मुख्यमंत्री

Bihar: 6 Sikh devotees, on way to their home in Mohali from Patna, suffered injuries when their vehicle was pelted with stones by a mob for not donating for yajna & temple construction in Charpokhari, Bhojpur on Sunday. Five people have been held for questioning: SDPO Rahul Singh pic.twitter.com/0edVoXefx8

