Bihar News: बेगूसराय जिले में दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने सरेआम सड़क पर अंधाधुंध गोलीबारी की और जो भी रास्ते में मिला उसे गोलियों से भूनते हुए फरार हो गए. घटना मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है. घटना में नौ लोग घायल हैं तो वहीं एक की मौत हो गई है. इस घटना के बाद एक तरफ राजनीति गरमा गई है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.Also Read - Bihar Politics: बेगूसराय में बदमाशों ने सरेआम किया कत्लेआम, भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले नेता-आ गया जंगलराज

जानकारी के मुताबिक नेशनल हाइवे 28 पर सरेआम मोटर साइकिल से जा रहे इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और कुल 10 लोगों को भून डाला, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है. अबतक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. Also Read - जेडीयू से निष्कासित नेता पवन वर्मा-नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात, अपना पत्ता नहीं खोला

इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचे हैं और वे बेगूसराय जाएंगे. पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, “बेगूसराय की घटना बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से ही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है.” Also Read - नौकरानी को ब्लैकमेल कर मालिक तीन साल तक लूटता रहा आबरू, पुलिस पर भी लगा लापरवाही का आरोप

#WATCH | “Whenever a ‘mahagathbandan’ govt is made, law & order situation deteriorates… CM (Nitish Kumar) has now termed ‘Jungle raj’ to ‘Janta raj’,” said Union Minister Giriraj Singh upon reaching Bihar’s Patna after Begusarai firing incident pic.twitter.com/GSRNPrJV3F

— ANI (@ANI) September 14, 2022