Train Accident Update: पश्चिम बंगाल गुरुवार को पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस (Bikaner-Guwahati Express)के दुर्घटनाग्रस्‍त होने के बाद जानकारी सामने आई है कि इस ट्रेन में पटना से 98 लोग सवार हुए थे. यह जानकारी बिहार की राजधानी पटना जंक्‍शन के मुख्‍य आरक्षण पर्यवेक्षक राजेश कुमार ने दी है. न्‍यूज एजेंसी, एएनआई से पटना जंक्शन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक ने कहा, ट्रेन (गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस) में पटना जंक्शन से 98 और मोकामा से 3 और बख्तियारपुर से 2 लोग सवार हुए थे.

