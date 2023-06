बिहार के रोहतास में पुल के पिलर के बीच फंसा 12 साल का बच्चा, 20 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। Video

बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज स्थित एक नदी पर बने पुल के नीचे एक 12 साल का बच्चा फंस गया. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. मामले की जानकारी होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा नासरीगंज पहुंचे हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने अधिकारियों से बात की है. कल से ही 12 साल का बच्चा रंजनकुमार पुल में फंसा हुआ है. बच्चे का पूरा परिवार कल रात से ही मौके पर है. पिता भोला साह एवं माता रेशमा देवी पूरे परिवार के साथ है. बच्चे के लिए प्रार्थना सभी कर रहे हैं.

जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, दाउदनगर सोन पुल पर एक 12 वर्षीय बच्चा कल से फंसा हुआ है. पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है. एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में लगी है. पिलर को एक तरफ से काटा जा रहा है. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं तथा प्रशासन की टीम को पूरी मदद पहुंचा रहे हैं. चुकी मौके पर सभी तरह के इक्विपमेंट भी रखे गए हैं. लोगों का कहना है कि रात से ही वे लोग राहत एवं बचाव में लगे हुए हैं.