नई दिल्लीः बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में राज्य में हर तरफ राज्य और केंद्र राज्य सरकार द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास का काम जारी है. ऐसे में किशनगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी निर्माण कार्यों की पोल खोल रही है. Also Read - PM मोदी ने बिहार को दी रेल महासेतु की बड़ी सौगात, कहा-नीतीश कुमार जैसा CM हो तो क्या...

जिले में करोड़ों की लागत बन रहा एक निर्माणाधीन पुल बह भरभरा कर गिर गया और इसका मलवा पानी के साथ बह गया. मामला दिघल बैंक प्रखंड के पथरघट्टी गांव का है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह पुल 1 करोड़ 42 लाख की लागत में बन रहा है. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: चुनाव आयोग ने किया तय, उम्मीदवार इतना ही खर्च करेंगे, जानिए..

गोवाबाड़ी पुल जिस इलाके में बनाया जा रहा है, वह इलाका इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. इलाका कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है. कई दिनों से जारी बारिश के चलते पथरघट्टी के पास कनकई नदी का बहाव तेज हो गया और इस बहाव में पुल भी बह गया. पुल के बह जाने के बाद यह पूरा इलाका किसी टापू समान दिखाई दे रहा है. Also Read - मिसाल: दशरथ मांझी, लौंगी भुइयां के गया में ग्रामीणों ने श्रमदान, चंदा इकट्ठा कर बना डाली पुलिया

Kishanganj: A bridge in Goabari village washed away ahead of its inauguration following a rise in the water level of Kankai river. #Bihar (17.9) pic.twitter.com/oZnzhy5fcv

— ANI (@ANI) September 18, 2020