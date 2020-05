नई दिल्ली: यूपी के झांसी-महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क दुर्घटना के बाद अब बिहार के भागलपुर में एक भीषण हादसा हुआ है. इस सड़क हासदे सें पैसेंजर बस और ट्रकी टक्कर में कुल नौ लोगों की मौत हो गई जबकि दस से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - प्रियंका गांधी का आरोप- यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कर रही है शुद्ध राजनीति

यह भीषण हादसा नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के एनएच 31 का है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना गाड़ियों के आमने सामने से भीड़ने के कारण हुई. दोनों ही गाड़ियों की टक्कर इतनी तेज थी ट्रक सड़क किनारे पलट गया. Also Read - बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ा मौतों का आंकड़ा, कुल पॉजिटिव 1400 के करीब

Bihar: At least 9 labourers dead & several injured after a truck & a bus collided in Naugachhia, Bhagalpur. The truck in which the labourers were travelling, fell off the road following the collision. Rescue operation underway. pic.twitter.com/rGVxw6xQVh Also Read - प्रवासी मजदूरों ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव, 2 घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त

— ANI (@ANI) May 19, 2020