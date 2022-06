Bihar News: बिहार में एक बार फिर पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है. बेगूसराय जिले में एक पशु चिकित्सक का अपहरण कर जबरन शादी करा दी गई है. चिकित्सक के एक रिश्तेदार ने बताया कि “एक बीमार जानवर की जांच के लिए चिकित्सक को दोपहर करीब 12 बजे बुलाया गया, जिसके बाद 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया.घर में सभी लोग चिंतित थे जिसके बाद हम पुलिस के पास गए.”Also Read - शादी के बाद रोते हुए पत्नी से बोला पति-तुम मुझे तलाक दे दो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, PICS

बेगूसराय के एसपी, योगेंद्र कुमार ने बताया कि, लड़के के पिता ने थाने में लिखित शिकायत की थी. हमने एसएचओ और अन्य अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा है. मामला सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी . Also Read - क्या राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया यह बड़ा बयान

थाने को दिए गए आवेदन में पशु चिकित्स के पिता सुबोध कुमार झा ने कहा कि उनके पुत्र का अपहरण कर जबरन शादी कराई गई है. उन्होंने बताया कि सोमवार की दोपहर उनका बेटा ग्रामीण चिकित्सक सत्यम कुमार जानवर का इलाज करने के लिए निकला था. इसके बाद वापस नहीं आया है. परिजनों का आरोप है कि हसनपुर गांव के विजय सिंह ने पशु चिकित्सक सत्यम का अपहरण कराया और उसकी शादी करा दी. Also Read - बिहार में प्रसाद खाने के 100 से अधिक लोग हुए बीमार, डॉक्टर बोले फूड प्वाइजनिंग से तबियत हुई खराब

Bihar | A veterinarian was abducted and forcibly married in Begusarai

“He was called around 12pm to check on a sick animal, after which 3 people kidnapped him. Everyone in the house was worried after which we went to the police.” said a relative of the victim (14.06) pic.twitter.com/OYA1lQWoBi

— ANI (@ANI) June 15, 2022