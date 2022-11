बिहार: आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे, तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात

Bihar, Patna, Aditya Thackeray, Nitish Kumar,Tejashwi Yadav: अगले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ ”विपक्षी एकता” की चर्चा के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे बुधवार को विमान से पटना पहुंचे. बिहार की राजधानी जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाद के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की. इसके बाद दोनों युवा नेताओं ने सड़क के उस पार रहने वाले नीतीश कुमार से मुलाकात की.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे आज दोपहर में पार्टी सहयोगियों प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई के साथ पटना पहुंचे और सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर गए. तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को उनके पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तकें भेंट कीं.

