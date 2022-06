पटना/ नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा और उपद्रव के बीच तीन दिन बाद उपद्रवियों के खिलाफ अब एक्शन की खबर सामने आई हैं. बिहार में तीन दिनों में करीब 620 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 130 प्राथमिकी दर्ज की गई है. आज 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री और विधायकों सहित बिहार में 10 भाजपा नेताओं को सीआरपीएफ की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है.Also Read - 'अग्निपथ' पर मोदी के मंत्री की अपीलः हिंसा बंद करें युवा, सरकार बातचीत के लिये तैयार, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है बदलाव

एडीजी, कानून व्यवस्था संजय सिंह ने आज शनिवार को बताया, बिहार में तीन दिनों में करीब 620 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 130 प्राथमिकी दर्ज की गई है. आज 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Bihar | In three days around 620 people have been arrested and 130 FIRs have been registered. 140 people have been arrested today: Sanjay Singh ADG, Law & Order on protests against #AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/w7qXkmqt1k

