Agnipath Scheme, Agnipath Protests, Bihar, Patna: बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ पिछले चार दिनों के भारी हिंसक विरोध के बीच पांचवे दिन आज रविवार को लगभग शांति रही और राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई. यह बात बिहार पुलिस ने कही है. मौजूदा हालात को देखते हुए 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं अभी भी ठप हैं. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अग्निपथ’ योजना और ‘अग्निवर’ पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए 35 व्हाट्सएप ग्रुपों पर आज प्रतिबंध लगा दिया है.Also Read - अग्निपथ प्रदर्शन: विरोध के समर्थन में आए प्रशांत किशोर, कहा- बिहार जल रहा है, JDU-BJP नेता आपस में लड़ रहे हैं

बिहार पुलिस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच रविवार को देर शाम एक बयां में कहा, आज कोई घटना नहीं हुई.16 से 18 जून तक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 145 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 804 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मौजूदा हालात को देखते हुए 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं. Also Read - बिहार: प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया पर विद्वेष फैलाने वाली पोस्ट शेयर करने पर अरेस्ट

#AgnipathScheme | No incident happened today. For damaging govt property from June 16 to 18, 145 FIRs have been registered and 804 people have been arrested. Seeing the present situation internet services suspended in 17 districts: Bihar Police

— ANI (@ANI) June 19, 2022