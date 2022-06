Agnipath Scheme Protest: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर आज सुबह से कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन जारी है. बिहार में अब ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि विरोध-प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है. अबतक प्रदर्शनकारियों ने पांच ट्रेनों में आग लगाई है और साथ ही रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर सिलेंडर से हमला किया गया है और बिहार की उपमुख्यमंत्री के घर प भी हमले की खबर है. सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में छात्रों का आक्रोश चरम पर है.Also Read - Agnipath Scheme Protest: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर-शहर अग्निपथ का कहर, देखें Videos

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर को उड़ाने की कोशिश की गई. उपद्रवियों ने उनके घर के पास गैस सिलेंडर फेंका था . आग लगाने के बाद सिलेंडर होता विस्फोट, सुरक्षाकर्मियों ने सिलेंडर को फेंका. डॉ संजय जायसवाल ने कहा- मेरे घर पर हमला करने वालों को मैं पहचानता हूं. सीसीटीवी में सभी उपद्रवी कैद हैं. मेरे घर को किरोसिन तेल, मोबिल से जलाने की कोशिस की गई है. सिलेंडर बम से घर उड़ाने की कोशिश की गई. पुलिस की ओर से कारगर कदम नहीं उठाया गया था. अगर पुलिस सख्त होती तो मेरे घर पर हमला नहीं होता. पूरी साजिश के तहत मेरे घर पर हमला हुआ है.

The residence of Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal, in Bettiah, attacked by agitators protesting against #AgnipathRecruitmentScheme . At least one Policeman injured. pic.twitter.com/y7CI1ubpb3

बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, जिसमें उनके घर का शीशा टूट गया है. मौके पर पुलिस पहुंची है. भीड़ को खदेड़ा गया है. डिप्टी सीएम के आवास में किराएदार और अन्य स्टाफ रहते हैं. लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी तुरंत मौके पर पुलिस नहीं पहुंची.

#WATCH | Bihar: The residence of Deputy CM Renu Devi, in Bettiah, attacked by agitators during their protest against #AgnipathScheme

Her son tells ANI, “Our residence in Bettiah was attacked. We suffered a lot of damage. She (Renu Devi) is in Patna.” pic.twitter.com/Ow5vhQI5NQ

