पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रवासी श्रमिकों के किराए को लेकर मचे घमासान के बीच साफ किया कि विशेष ट्रेनों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से भाड़ा नहीं लिया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लौटने के दौरान लगे किराए का पैसा भी लौटाया जाएगा और इसके अलावा भी उन्‍हें कम से कम 1000-100 रुपए की राशि दी जाएगी. सीएम ने कहा कि श्रमिकों को 21 दिनों का पृथक-वास पूरा करने के बाद ये पैसा लौटाया जाएगा एवं अन्य सहायता भी दी जाएगी.

कुमार ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये उपाय तो पहले से किए गए हैं. उन्होंने लोगों के बीच भ्रम के लिए विपक्ष की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसे दूर करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रखंडों में पहुंचाया जा रहा है जहां उन्हें 21 दिनों के लिए पृथक वास में रहना होगा और जब वे बाहर आएंगे, तब उन्हें पूरा (किराया) खर्चा लौटाया जाएगा और उन्हें 500-500 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी और इस प्रकार हर श्रमिक को न्यूनतम 1000 रुपए मिलेंगे.

I want to thank Centre for considering the suggestion to run special trains to send the people of Bihar who are stranded in other states back to Bihar. Nobody will have to pay for the tickets. A quarantine centre has been set up here for them: Bihar Chief Minister Nitish Kumar. pic.twitter.com/Du0Z7GiPQ2

— ANI (@ANI) May 4, 2020