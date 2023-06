बिहार में डेयरी फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से एक की मौत, 30 अस्पताल में भर्ती

Bihar Latest News: बिहार के हाजीपुर जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, यहां एक दूध फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक हो गई जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब दो दर्जन से अधि‍क मजदूरों और कर्मचारि‍यों की तबीयत बिगड़ गई. सभी मजदूरों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये पूरा हादसा शनिवार देर रात हुआ जहां हाजीपुर में स्थित राज फ्रेश दूध फैक्ट्री में अचानक से अमोनिया गैस पाइप से लीक होनें लगी और थोड़ी देर बाद पाइप फट गया. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सभी मजदूरी इधर-उधर भागने लगे. इस बीच दो दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायल मजदूरों को सदर अस्पताल में भेज दिया.

घटनास्थल पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने महज कुछ ही देर के अलर्ट मोड पर रह कर हालात काबू में कर लिए. घायल मजदूरों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस गैस लीक कारणों की जांच कर रही हैं. घटना को लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. श्याम नंदन प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज फ्रेश डेयरी में अमोनियम सिलेंडर से जहरीली गैस लीक होने से एक श्रमिक की मौत हो गई और लगभग 30-35 अन्य का हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. भर्ती मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है.