बिहार के खगड़िया जिले को मिली जबरदस्त सौगात! 3 अमृत भारत ट्रेनें शुरू, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और नॉर्थ-ईस्ट तक सफर आसान

ये ट्रेनें जिले की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देंगी.पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिहार में पहले से कई अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इन तीनों का ठहराव खगड़िया को विशेष रूप से "लकी" बनाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को इनमें से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है.

अमृत भारत एक्सप्रेस

बिहार के खगड़िया जिले के लिए रेलवे से बड़ी खुशखबरी है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के डीआरएम की जानकारी के अनुसार, खगड़िया स्टेशन को तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव मिला है. ये ट्रेनें 17 जनवरी 2026 से शुरू हो रही हैं, जो जिले के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी.अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक नई तरह की सुपरफास्ट ट्रेन है. यह नॉन-एसी है, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच होते हैं. इसका मकसद कम किराए में लंबी दूरी की यात्रा आसान बनाना है. ये ट्रेनें 110-130 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जैसे बेहतर टॉयलेट, सीसीटीवी, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आदि.

मध्यम वर्ग और आम यात्रियों के लिए सस्ता ऑप्शन

ये मध्यम वर्ग और आम यात्रियों के लिए किफायती विकल्प हैं.खगड़िया जिले को इन तीन ट्रेनों का ठहराव मिलने से स्थानीय व्यापारी, छात्र और मजदूरों में काफी राहत है. ये

ट्रेनें खगड़िया से महाराष्ट्र (जैसे पनवेल/मुंबई क्षेत्र),

उत्तर प्रदेश (लखनऊ/गोमती नगर),

हरियाणा (रोहतक/दिल्ली क्षेत्र) और उत्तर-पूर्व भारत (असम, कामाख्या आदि) तक सीधी कनेक्टिविटी देंगी.

पहले इन इलाकों तक पहुंचने के लिए कई बदलाव या लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आसानी होगी.

ये हैं वो तीनों ट्रेनें-

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11031/11032):

यह साप्ताहिक ट्रेन है. पनवेल (महाराष्ट्र) से सोमवार को और अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) से गुरुवार को चलती है. इसका उद्घाटन स्पेशल 17 जनवरी को सिलीगुड़ी से शुरू हुआ. इसका बिहार में जिन जगहों पर ठहराव है उनमें समस्तीपुर, हसनपुर रोड, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार आदि शामिल है. यह महाराष्ट्र, मध्य भारत और उत्तर-पूर्व को जोड़ती है.

डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 15949/15950):

यह भी साप्ताहिक ट्रेन है, डिब्रूगढ़ से शुक्रवार और गोमती नगर से रविवार को चलती है. बिहार में यह जिन जगहों पर ठहरती है उनमें किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान शामिल है. यह उत्तर-पूर्व से उत्तर प्रदेश तक आसान यात्रा देगी.

कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 15671/15672):

बाकी दो की तरह यह भी एक साप्ताहिक ट्रेन ही है जो कामाख्या से शुक्रवार और रोहतक से रविवार को चलेगी. इसका बिहार में ठहराव इन जगहों पर होगा- किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा. यह उत्तर-पूर्व से हरियाणा/दिल्ली क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी.

इन ट्रेनों से खगड़िया के व्यापारियों की माल ढुलाई और बाजार तक पहुंच आसान होगी, छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली-लखनऊ जैसे शहरों में जाना सुविधाजनक बनेगा, और मजदूरों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर-पूर्व में काम की तलाश में मदद मिलेगी.

